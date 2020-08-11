Смертельно опасный вирус SFTS обнаружен в Китае. 60 зараженных, 7 умерли

В Китае зафиксировали вспышку лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом. Инфекция передается от клещей, однако через кровь или слизистую люди также могут заражать друг друга. Летальность от SFTS доходит до 30%, что говорит о его серьезной опасности.

Случаев лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом в России не обнаружено

Среди симптомов вызванного SFTS заболевания — повышенная температура, рвота, диарея, тромбоцитопения (низкое количество тромбоцитов) и лейкопения (низкое количество лейкоцитов).

— При инфицировании вирусом SFTS развивается системный воспалительный процесс, сопровождающийся поражением сосудов и костного мозга, что приводит к падению уровня тромбоцитов и развитию кровоизлияний, — объяснил доцент кафедры инфекционных болезней у детей ПФ РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.

В Роспотребнадзоре отметили, что случаев лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом в России не обнаружено.

- Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов, и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории Российской Федерации, - говорится в сообщении.

Как отметил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев, некоторая угроза распространения SFTS в мире есть, но реальной угрозы для России пока нет, так как границы с Китаем остаются закрытыми.

Лихорадка SFTS, по словам Малеева, известна с 2009 года, и кроме Китая она встречалась в Японии, Южной Корее и Вьетнаме. По сравнению с COVID-19, которым заражены уже 20 миллионов человек в мире, лихорадка имеет незначительные масштабы.

Источник: 7mednews