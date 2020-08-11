Магия чисел: Как по дате рождения определить свой жизненный уровень богатства и прибыли

Некоторым людям достаточно только подумать о прибыли, как она уже есть, а кому-то стоит по-настоящему трудиться, чтобы хоть немного как-то поправить свое финансовое положение.

Если в результате получилась единица, то этим людям стоит избегать азартные игры, так как успеха в них не предвидится

Многим людям очень важно, чтобы жить в достатке и пользоваться успехом во всех начинаниях. Не стоит сильно расстраиваться, ведь два этих показателя заложено в человеке при его рождении. Некоторым людям достаточно только подумать о прибыли, как она уже есть, а кому-то стоит по-настоящему трудиться, чтобы хоть немного как-то поправить свое финансовое положение.

Есть специалисты, которые по дате рождения могут предсказать и рассказать, что его будет ждать по жизни. Кроме того нумерология помогает в каком-то смысле людям повысить свое благосостояние.

В нумерологии существуют определенные правила расчета, необходимо сложить цифры числа и месяца рождения, а год исключить, в данном случае. Если в результате получается двойное число, то их стоит между собой сложить, так как цифра должна получиться единичная, и имеет определенное значение.

Если в результате получилась единица, то этим людям стоит избегать азартные игры, так как успеха в них не предвидится. Данные люди очень трудолюбивы и могут заработать хорошее состояние, однако и с такой же легкостью все тратят.

Человек в результате данного процесса получает результат два, ему необходимо как можно больше времени уделить тренировки своей смелости. Однако даже это не позволит данным людям хорошо зарабатывать, так как во всех начинаниях будет сопровождаться страх.

Число три говорит своим владельцам о том, что стоит из младенчества воспитывать в себе амбиции, которые позволят достигнуть хороших результатов, и стать лидером в своем деле.

Если в результате у человека выходит четверка, то стоит готовиться с большим количеством проблем в деловой сфере. Эти люди не любят рисковать, а лучше жить размеренно и по своему карману.

Пять, это хороший показатель, так как этим людям следует думать о своем деле, ведь оно принесет успех и соответственно финансовое положение.

Человек, обладающий цифру шесть, не сильно привязаны к деньгам, так как у них нет стремления заработать больше, так как они довольствуются имеющимся.

Турбулентность не подвластно для людей имеющие результат расчетов 7, так как им не свойствен успех и не возникает стремления жить лучше. В связи с этим на протяжении жизни они испытывают как взлеты, так и падения.

Люди, имеющие результат восемь будут на протяжении жизни стабильную и достаточную финансовую ситуацию. Самое главное не стоит ждать чего-то, а необходимо, как можно больше трудиться и рисковать.

Девятка предсказывает своим владельцам большое количество сюрпризов, связанных с финансовыми возможностями. В связи с этим не стоит бояться, а нужно как можно больше работать.

Источник: rsute.ru