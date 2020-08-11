Молитвы на финансовое благополучие и счастье в жизни в день памяти Николая Чудотворца 11 августа

Именно в данное время обращение к святому Николаю Чудотворцу считается самым сильным. Поможет воплотить мечты и просьбы в реальность. Желательно иметь образ святого или иметь дома икону.

Перед тем как обращаться за помощью у Николаю Чудотворцу, советуют избавиться себя от плохих мыслей и эмоций

Николай Чудотворец, один из самых почитаемых святых, благодаря которому молятся и просят о помощи. Считается, что молитвы прочитанные возле иконы, помогают решить многочисленные жизненные проблемы. Избавляют от проблем на работе, в семейной жизни.

Как правильно молиться Николаю Чудотворцу

Николай Чудотворец, один из самых известных святых, к которому обращаются за помощью в различных делах. 11 августа чтят его память. В этот день принято просить помощи у Николая Чудотворца. Просят его о помощи, об исполнении самых заветных желаний.

Не советуют в данный день недели заниматься различными делами связанных с уборкой овощей на огороде. Не можно шить, вышивать, вязать. В праздник нельзя материться, ссориться с любимыми и дорогими сердцу людьми, говорить гадости, думать о плохом. Это может привлечь неудачи и большие непонимания на жизненном пути.

К Николаю Чудотворцу советуют обращаться за помощью и просить исцелить душу, избавить от сильных душевных ран, помочь в работе, в любовных переживаниях.

Какие молитвы стоит говорить Николаю Чудотворцу

Святитель Николай, ещё с давних времён считался покровителем детей. Он помогал им расти добрыми, удачными и счастливыми. Старался защитить вот саго плохого на этой земле. К данному святому принято обращаться за помощью: для защиты от тёмных сил, при проблемах на работе, для здоровья и благополучия родных, близких людей и детей. Можно просить помочь удачно съездить в командировку и в решении проблем с коллегами по работе.

Перед тем как обращаться за помощью у Николаю Чудотворцу, советуют избавиться себя от плохих мыслей и эмоций. Если человек на кого-то злиться, обязательно стоит простить его за причинённые беды. Молится советуют рано утром или перед обедом. Именно в данное время обращение к святому Николаю Чудотворцу считается самым сильным. Поможет воплотить мечты и просьбы в реальность. Желательно иметь образ святого или иметь дома икону.

Запаливают свечи и начинают читать молитву. Советуют попросить домашних в данное время не тревожить и дать возможность побыть наедине. Каждые сказанные слова к Николаю Чудотворцу должны излучать доброту и чистоту. Чтобы избавиться от проблем на работе, советуют говорить такую молитву:

«О Святой Николай, прошу тебя (имя молящегося человека) простить все мои грехи, прошу избавить от всего плохого, что идёт следом. Путь удача принесёт хорошую работу, помоги выбрать правильный путь и найти достойную работу. Аминь».

Чтобы привлечь в жизнь счастье и любовь советуют сказать такие слова:

«О Святой Николай, избавь меня от одиночества, от плохих мыслей. Подари счастье и удачу в семейной жизни. Пусть на пути будет только хороший человек с положительными мыслями. Избавь от всего плохого, что ходило следом. Аминь».

Для привлечения денег говорят такие слова:

«О святой Николай Чудотворец, избавь от бедности и нищеты, прошу тебя подари финансового счастья и удачи на пути. Аминь».

После сказанных слов, человеку советуют задуть свечи и уйти, недоглядываясь от иконы. Считается, что в них много энергии и удачи для привлечения счастья в жизнь.

Источник: rsute.ru