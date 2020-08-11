Нет запрета на размещение свалок рядом с кладбищем Бердска и СНТ "Марьин Лог" в законах об окружающей среде, заявило министерство природы

Также в Минприроды рассказали, что ширина водоохранной зоны реки Раздельная составляет 50 метров. ООО "Полигон" при проектировании должен соблюсти ограничения, связанные с этой зоной.

Роют котлован под будущую свалку рядом к кладбищем Бердска

Как участок рядом с кладбищем Бердска, СНТ "Марьин Лог" и рекой Раздельной попал в территориальную схему обращения с отходами, узнавал в Министерстве природы Новосибирской области "Курьер. Среда. Бердск". Напомним, построить свалку может каждый: Что увидели во время визита на строящемся полигоне ТКО около кладбища Бердска, рассказали в прокуратуре Искитимского района.

Наконец были получены ответы на все вопросы. Читайте.

Редакция



Министерство

При корректировке территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п (далее – Территориальная схема) в 2018-2019 годах с учетом предложений министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области были внесены изменения в Перечень планируемых мероприятий по строительству объектов обработки, размещения, обезвреживания и захоронения отходов производства и потребления, в том числе ТКО (далее – Перечень), предусматривающие строительство Объекта размещения ТКО с объектом обработки мощностью 120 тыс.тонн в год в Искитимском районе.

Редакция

Почему уверены, что это не нанесет ущерб природе и живущим рядом людям?

Министерство

Вопрос целесообразности создания объекта в искитимском направлении обсуждался на рабочих группах, с участием представителей депутатского корпуса, областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Новосибирской области, общественности, муниципалитетов.

Редакция



Министерство

Перечень содержит информацию, предусмотренную п. 5, п. 13 Правил разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требований к составу и содержанию таких схем, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130. Перечень не содержит сведения о конкретных номерах земельных участков, на которых планируется создание объектов.

Вопрос возможности реализации строительства объекта решается после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы на документы и (или) документацию, обосновывающие намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность.

Редакция

Знаете ли что рядом кладбище? Это соответствует нормам?

Знаете ли что рядом СНТ "Марьин лог"? Это соответствует нормам?

Министерство

Законодательство в сфере охраны окружающей среды не содержит ограничений и запретов размещения объектов обращения с отходами в зависимости от их расположения относительно кладбищ, дачно-садовых обществ.

Редакция

В скольки метрах от рек должна быть свалка?

Министерство

По территориям, смежным с земельным участком с кадастровым номером 54:07:047401:1085, протекает река Раздельная, ширина водоохранной зоны которой составляет 50 метров (п. 4 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ). Проектирование объекта обращения с отходами необходимо выполнять с соблюдением ограничений, установленных для водоохранной зоны водного объекта.

Редакция

Какие правила есть для расположения свалок?

Министерство

Расположение объектов размещения твердых коммунальных отходов должно соответствовать требованиям градостроительного, санитарно-эпидемиологического, экологического законодательства.

В сфере экологического законодательства основные требования установлены:

- статьей 12 «Требования к объектам размещения отходов» Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- статьей 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- статьей 2 «Категории особо охраняемых природных территорий, особенности их создания и развития» Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» установление единых требований к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, в том числе в отношении выбора мест размещения таких объектов, используемых материалов и технологических решений, относится к полномочиям Российской Федерации. В настоящее время указанные требования не установлены.

Редакция

Как высчитывается ресурс – на сколько лет хватит свалки?



Министерство

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области не осуществляет расчеты остаточного ресурса объектов размещения отходов.

В 2020 году по заданию министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области проводится оценка текущего состояния объектов размещения отходов, в том числе остаточные емкости. Срок окончания проведения работ – III квартал 2020 года.

Редакция

Почему при том, что мусорная реформа предполагала стройку мусороперерабтывающих заводов – создают просто полигон?

Министерство

Вопросы создания объектов утилизации твердых коммунальных отходов относятся к полномочиям министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.