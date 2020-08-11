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Пустую базу вертолетного полка навестят летчики Бердска в День военной авиации 12 августа

22:17 11.08.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На территории полка есть памятник, установленный по инициативе погибшего на Алтае полковника Бухарова. Прапорщики продолжают охранять землю Минобороны. Как Бердск отметит День ВВС?

Пустую базу вертолетного полка навестят летчики Бердска в День военной авиации 12 августа
День ВВС — один из немногих поводов встретиться бердским вертолетчикам

Бердские летчики 12 августа отметят свой профессиональный праздник — День Военно-воздушных сил. Бердск, напомним, имеет непосредственное отношение к военной авиации. Много лет на территории города стоял вертолетный полк, служащие которого побывали и в Афганистане, и в Африке, и в Сирии. Полк в середине нулевых передислоцировали в Обь, но многие вертолетчики живут в Бердске.

Именно с посещения базы вертолетного полка начнут торжества по случаю Дня ВВС в Бердске, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» председатель городского союза ветеранов войн и военной службы Анатолий Золотухин, боевой летчик, орденоносец, подполковник запаса.

- В 11.00 все собираемся у мемориала Воинскому братству на ДК «Родина». Но сначала инициативная группа возложит цветы к Вечному огню в порке Победы, затем заедут в полк, где тоже пройдет возложение цветов к памятнику, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 11 августа Анатолий Александрович. - А дальше — по способностям...

На территории бердского вертолетного полка находится памятник, который установили много лет назад по инициативе полковника Александра Бухарова, который погиб на Алтае в 2007 году при транспортировке спортсменов-сноубордистов.

- Ежегодно в День авиации мы там возлагаем цветы, - отметил подполковник Золотухин. - На территории полка сейчас стоит охрана авиационной базы. И все. Там больше никого нет. Несколько прапорщиков ждут увольнения и охраняют землю Министерства обороны.

Из-за коронавируса торжества максимально сократили, «пройдет скромно», оценил Анатолий Золотухин:
Я поздравлю, поговорим, пообщаемся, почтим память товарищей.

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