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Шнуров потребовал освободить российских журналистов в Минске

16:45 11.08.2020 Фото: www.instagram.com/shnurovs
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Экс-фронтмен группы «Ленинград» выразил возмущение применением силы в отношении работников СМИ. Он также потребовал от официального Минска немедленно выпустить задержанных.

Шнуров потребовал освободить российских журналистов в Минске
Шнуров поддержал призыв к освобождению российских журналистов в Минске

Генеральный продюсер телеканала RTVi и сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров поддержал призыв к освобождению арестованных российских журналистов в Белоруссии. Он опубликован на странице Шнурова в Instagram.

По словам генерального продюсера телеканала RTVi, российские журналисты находятся в Минске с редакционными заданиями и действуют строго в соответствии со своими профессиональными обязанностями.
«Ситуация с Максимом Солоповым и Семеном Пеговым особенно тревожная. Журналисты Daily Storm, которые, по их словам, не получили серьезных травм, сообщили, что силовики избили Максима Солопова. Ни от Пегова, ни от Солопова до сих пор нет никаких известий»,- говорится в посте Сергея Шнурова.

Экс-фронтмен группы «Ленинград» выразил возмущение применением силы в отношении работников СМИ. Он также потребовал от официального Минска немедленно выпустить задержанных.

«Мы призываем все российские СМИ присоединиться к нашему обращению, опубликовав его. Уверены, что вместе мы сможем добиться освобождения наших коллег»,- резюмировал Сергей Шнуров.

Его поддержали редакции изданий «Ведомости», «КоммерсантЪ», РБК, Новая газета, «Эхо Москвы» и RTVI.

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