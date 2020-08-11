Дайте денег!: Не пришло пособие на детей с 3 до 7 лет жителям Бердска и Искитима в августе

Выплату получают семьи, если среднедушевой доход семьи составляет ниже одного прожиточного минимума на каждого члена семьи. Отказать в ней могут только в 3 случаях.

Очень ждут пособия в коронавирус родители

Не могут дождаться пособий на детей в возрасте до 7 лет жители Бердска и Искитима. В прошлом месяце, июле, средства пришли в первых числах, а некоторым 10го числа. В августе же до сих пор деньги не перечислены, отмечают читатели "

Курьер. Среда. Бердск".

- Очень ждем пособия до 7 лет, их почему-то нет. Когда ждать? - просят уточнить родители.

В отделе пособий и социальных выплат Бердска не смогли уточнить оперативно информацию, так как руководителя не было на месте.

В отделе пособий и социальных выплат Искитима также руководитель отсутствовал, в отпуске. Но специалисты отметили, что пособие обязательно будет выплачено, но в какие конкретно даты - неизвестно.

- Пособие будет выплачено в течение месяца. Нет информации о том, в начале его или в конце. Ждите, - отметили сотрудники отдела 11 августа.

Напомним, выплату получают семьи, если среднедушевой доход семьи составляет ниже одного прожиточного минимума на каждого члена семьи. И она финансируется за счет двух источников: это федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации.

В среднем по стране выплата будет составлять половину прожиточного минимума и соответствовать 5500 рублям. В Новосибирской области пособие равно 6 018 рублей. Выплата начисляется гражданам, начиная с 1 января текущего года. С учетом того, что выплату начали с 1 июня, граждане смогли получить в июне сразу же за шесть месяцев, то есть 36 тыс. рублей.

3 возможные причины отказа в пособии от 3 до 7 лет

1. Отказать могут, когда доход превышал один прожиточный минимум на каждого члена семьи.

2. Разные прописки с матерью и ребенком



3. Указан не весь состав семьи (в частности, не все дети, например старше 7 лет).

Также сотрудники отдела пособий отмечали, что быстро ответ по этому виду пособий прийти не может, так как система должна проверить информацию из налоговой, прописку и т.д.