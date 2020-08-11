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Не нашла нарушений в стоянке теплохода "Москва-127" рядом с купающимися детьми транспортная прокуратура на Бердском заливе у МК "Сибиряк"

16:16 11.08.2020, Алена Романцова Фото: Читателей
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На момент проверки теплохода на берегу не было. Теплоход "Москва-127" компании ООО СК "Норд вест" швартовался для перевозки сотрудников. Это не противоречит закону, заявили сотрудники прокуратуры.

Не нашла нарушений в стоянке теплохода Москва 127 рядом с купающимися детьми транспортная прокуратура на Бердском заливе у МК Сибиряк
Теплоход на мелководье возмутил жителей МК "Сибиряк" Бердска

Не обнаружила нарушений в стоянке теплохода "Москва-127" рядом с купающимися детьми транспортная прокуратура на Бердском заливе у МК "Сибиряк". Напомним, на его швартовку на мелководье пожаловались жители жилого комплекса. Сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратуры выехали на место и не обнаружили берегу теплохода, но и при этом уточнили, что даже если он там останавливался, в этом нет нарушений закона.

- Наши сотрудники вместе с сотрудниками бердского отдела ГИМС и выяснили обстоятельства стоянки. Как пояснил собственник теплохода, директор ООО СК "Норд вест", теплоход "Москва-127"швартовался для перевозки сотрудников. Это не противоречит закону. На момент проверки теплохода на берегу не было, - отметили сотрудники прокуратуры 11 августа.

Отметим, что жители МК "Сибиряк" отмечали, что теплоход стоял целый день на берегу.

- Пирс точно не для огромных теплоходов. Тем более у нас санаторная зона здесь. Теплоход стоял весь день заведенный 8 июля. Весь выхлоп, солярка - все нефтепродукты идут в воду, здесь же купаются дети,- возмущался Эдуард.

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