Каждая медсестра получила 42 тыс. руб. надбавки за работу с пациентами с COVID-19 за июнь в пульмонологии ЦГБ Бердска, заявил министр Хальзов

По указам №484 и №415 медикам БЦГБ выплатили 1,5 млн рублей за июнь

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На запрос от 6 июля об ужасах пульмонологии министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов ответил 6 августа 2020 года. В числе множества вопросов о пульмонологическом отделении ЦГБ Бердска был также вопрос о выплатах, полученными медиками за период коронавируса.

По словам министра здравоохранения Новосибирской области, в период с 22 июня до 30 июня 2020 года выплаты медикам по указу №484 составили почти миллион рублей. Указ №484 предписывает выплаты тем медикам, которые работают с больными с подтвержденным COVID-19. Точная сумма выплат по этому указу – 943 950 рублей.

Напомним, в запросе от 2 июля министерство здравоохранения сообщило, что по состоянию на 30 июня в пульмонологии с больными с подтвержденной коронавирусной инфекцией работает 22 человека: 4 врача, 12 медсестер, 6 человек младшего медицинского персонала. Таким образом, по словам Константина Хальзова, в среднем один работник пульмонологического отделения получил 42 тысячи рублей надбавки к своей зарплате. При этом следует учитывать, что 50% работников, получивших надбавки – медсестры, еще 27% - младший медицинский персонал.

Однако на этом выплаты персоналу пульмонологического отделения не заканчиваются: Минздрав также сообщил о получении медиками пульмонологии выплат по указу №415, то есть по работе с больными, имеющими подозрение на COVID-19:

- Сотрудникам пульмонологического отделения (бригада для оказания медицинской помощи пациентам с внебольничной пневмонией) начисление выплат стимулирующего характера производилась в соответствии с постановлением правительства РФ №415 за фактически отработанное время (смены) согласно предоставленному табелю «учета рабочего времени и подсчета заработка» за период с 28 мая до 30 июня 2020 года составило 506 581,97 рублей, - сообщил Минздрав Новосибирской области 6 августа.

Таким образом, суммарно только за июнь персонал пульмонологии Бердска. по словам министра здравоохранения получил более чем 1,5 миллиона рублей выплат за работу с больными с подтвержденным COVID-19 и пациентами с подозрением на коронавирус.