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Закон о выплатах на детей с 16 до 18 лет приняли единогласно

17:30 11.08.2020
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Единоразово семьи смогут получить по десять тысяч рублей, при этом 16-летнего возраста ребёнок должен достичь до 11 мая 2020 года, а 18-летнего – до 1 октября 2020 года.

Закон о выплатах на детей с 16 до 18 лет приняли единогласно
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Законопроект о выплатах семьям, имеющим детей от 16 до 18 лет, принят в окончательном чтении 10 августа на внеочередной сессии Законодательного собрания Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба «Единой России», единоразово семьи смогут получить по десять тысяч рублей, при этом 16-летнего возраста ребёнок должен достичь до 11 мая 2020 года, а 18-летнего – до 1 октября 2020 года. Подать заявления на получение выплаты необходимо до 30 ноября текущего года. Всего в Иркутской области проживает более 52,5 тысяч детей этого возраста.

Как рассказал член регионального политического совета партии «Единая Россия», заместитель председателя комитета по здравоохранению Законодательного собрания Иркутской области Артём Лобков, региональный законопроект был принят в дополнение к федеральному, чтобы поддержать семьи, которые не получили выплаты.

– Эта законодательная инициатива появилась, как дополнение к федеральному закону – она позволяет семьям с детьми с 16 до 18 лет тоже получить финансовую поддержку. Законопроект был принят во втором чтении, поскольку мы вносили изменения, инициированные уполномоченным по правам ребёнка в Иркутской области. Например, бывало, что родители живут отдельно, а выплату получил тот, кто первый подал заявление, и это не обязательно родитель, который по факту растит ребёнка. Мы внесли необходимые изменения, чтобы исключить такие несправедливые моменты, когда детские выплаты родители тратят на свои нужды, – уточнил депутат.

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