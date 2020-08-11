Погибли при загадочных обстоятельствах в подвале мать и сын

Пожилые супруги вернулись домой. В это время их 37-летний сын занимался окрашиванием стеллажей в погребе жилого дома. Мать спустилась к ребенку.

В Ровенском районе при загадочных обстоятельствах погибли мать и сын

Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины и женщины в Ровенском районе.

В Следственном комитете региона журналисту телеканала "Саратов 24" рассказали, что в селе Скатовка Ровенского района погибли мать и сын. По предварительной информации, вечером 10 августа пожилые супруги вернулись домой. В это время их 37-летний сын занимался окрашиванием стеллажей в погребе жилого дома.

Родители спустились в погреб, чтобы посмотреть, как продвигается работа, и обнаружили сына лежащим на полу. Они попыталась оказать ему помощь, однако не смогли поднять мужчину наверх. Тогда женщина осталась с сыном, а отец побежал за подмогой к соседям. Вернувшись, мужчина обнаружил супругу и сына без признаков жизни. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть 60-летней женщины и 37-летнего мужчины.



"В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводятся судебно-медицинские исследования с целью установления точной причины смерти мужчины и женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказали в ведомстве.Напомним, ранее следователи сообщали о том, что ссора за внимание дамы завершилась кровавой разборкой.

Источник: saratov24.tv