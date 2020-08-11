Три человека погибли в страшном ДТП с микроавтобусом Volkswagen Transporter на трассе Ростов — Таганрог

По предварительной информации ГИБДД, авария случилась в 14.20. Водитель Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Solaris.

Три человека погибли в столкновении иномарок на трассе Ростов — Таганрог

Три человека погибли, двое, в их числе трехлетний малыш, получили ранения в страшном ДТП возле Самбекских высот. Микроавтобус выехал на встречку и протаранил легковушку.

По предварительной информации ГИБДД, авария случилась в 14.20. Водитель Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Solaris.

В аварии погибли 25-летний водитель легковушки и две его пассажирки. В этой машине выжил только трёхлетний ребёнок. Второй пострадавший — предполагаемый виновник ДТП.

Очевидцы сообщают о пробке на автодороге Ростов — Таганрог из-за этой аварии.



Источник: 1rnd.ru