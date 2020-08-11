Как купить дачу без проблем в придачу

На что обратить внимание при покупке загородного дома, чтобы отдыхать здесь и сейчас, а не заниматься бесконечным ремонтом (и не стоять в бесконечных пробках тоже!). Разберемся со специалистами.

При покупке любой недвижимости нужно внимательно изучать документы

Пандемия COVID-19 изменила жилищные предпочтения россиян: в этом году соотечественники заинтересовались загородной недвижимостью. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области спрос на дачи вырос на 43%, подсчитали аналитики петербургского консалтингового центра.

В масштабе всей страны спрос подскочил еще сильнее: плюс 77% по сравнению с прошлым годом. Уходят даже те участки, которые продавались годами. И тут есть один большой риск: купить дачу с кучей недостатков, исправление которых обойдется в кругленькую сумму и займет немало времени.

Оцениваем соседей, проверяем документы

При покупке любой недвижимости нужно внимательно изучать документы. Как говорит руководитель строительной компании Вадим Глушков, правильно оформленные современные документы уберегут от проблем с оформлением дачи, узаконением границ участка, защитят от судов с соседями и нарушения ваших границ.

Дача может находиться в живописном месте, на берегу озера или на границе с лесом, но, к сожалению, этого недостаточно: загородный дом должен иметь хорошую транспортную доступность. «Задайте себе следующие вопросы: не придется ли стоять часами в пробках на выезд и на въезд в город с дачи? Туда можно доехать только на автомобиле или ходит общественный транспорт? Подъездные пути к участку: вы сможете спокойно заехать и выехать на дорогу? А если дождь? Если дача зимняя, чистят ли зимой дороги?» — подсказывает эксперт.

Руководитель компании по девелопменту загородной недвижимости у Оки Дмитрий Скворцов добавляет: «Следите за тем, чтобы поселок, где вы покупаете участок, был более-менее жилым. Неплохо пройтись, поговорить с предполагаемыми соседями. Узнать, вывозится ли мусор, ремонтируются ли дороги, как обстоят дела с электричеством, какие взносы. Проза жизни, но без этого никак».

Да, насчет соседей. Обязательно пообщайтесь с людьми, рядом с которыми вам придется жить, оцените, комфортно ли вам с ними, нет ли среди них асоциальных личностей.

От крыши до фундамента

Когда дача выбрана, ее нужно как следует осмотреть. Критические места в любом доме — это фундамент и крыша. Их нужно оценивать предельно внимательно.

«Обратите внимание на кровлю. Ровная ли она? Нет ли заломов? На месте ли снегозадержатели? Оцените крепления стропил, поскольку сильный ураган при неправильном креплении кровли ее может унести. Обратите внимание на чистоту стропил. При неправильной обработке дерева в них заводятся жучки и грибок. Есть ли утепление кровли? Оно обязательно должно быть негорючим (не пенопласт).

Заметны ли потеки воды на кровле? Если да, то не удивляйтесь если в дождь начнет протекать потолок», — предупреждает Глушков.

По словам руководителя проекта по строительству дачных домов и коттеджей Андрея Баннова, очень часто дачные дома стоят на незаглубленном столбчатом фундаменте без утепления грунта. Это приводит к перекосу дома в зимний период. При необходимости придется утеплить грунт вокруг опор фундамента и сами опоры.

«Важно понять, насколько утеплен дом. Зимы в России суровые, а потому вопрос теплоизоляции стоит на первом плане. Что должно быть утеплено? Однозначно — все ограждающие конструкции, то есть фасад, крыша, цокольное перекрытие или фундамент. Если речь идет о старом доме, то важно оценить состояние утеплителя, наличие пароизоляции и ветрозащиты. Если в процессе вскрытия выяснится, что утеплитель увлажнен или отсутствует вовсе, необходимо его заменить», — указывает эксперт.

Вадим Глушков не рекомендует покупать дачу с фундаментом, который пошел трещинами: возможно, дом еще не прошел усадку и трещины будут усиливаться. Иногда они начинаются из-за критичных ошибок в строительстве.

«Осмотрите стены и фасад. Не повело ли стены и проемы? Нужна ли покраска фасада? Есть ли потеки? Внимательно посмотрите на углы окон и дверных проемов. Именно здесь чаще всего возникают опасные трещины», — добавляет эксперт.

Еще один важный момент — коммуникации. Есть ли они вообще? В каком они состоянии? Возможно, придется закладывать в статьи расходов работы по устройству септика и скважины.

И, наконец, оцените целостность электропроводки: на проводах и розетках не должно быть подпалин.

Источник: АиФ