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"Берем старье, но не всё": Запчасти с разборов разрешат, но не всем

16:38 11.08.2020 Фото: Pikist
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Минпромторг вычеркнул нашумевшие поправки из проекта Технического регламента Таможенного союза, которые ранее запрещали использование старых технических узлов для ремонта автомобилей.

Берем старье, но не всё: Запчасти с разборов разрешат, но не всем
Старые запасные части, снятые с отживших свой срок автомобилей, небезопасны

После открывшейся дискуссии в Общественной палате России и проведенных с экспертами встреч, министерство согласилось скорректировать изменения в документ. Теперь регламент не содержит прямого запрета. Однако контроль за деятельностью мастерских и ужесточение нормативов в сфере ремонта автомобилей будет продолжено.

Товар с разборок

Старые запасные части, снятые с отживших свой срок автомобилей, небезопасны. К такому выводу пришли эксперты автомобильного института ФГУП НАМИ после анализа рынка запчастей. Привезенные с разборок детали могут содержать в себе скрытые неисправности, которые часто оборачиваются поломками во время движения машины. Из-за таких дорожных происшествий могут возникать аварии, в том числе и с пострадавшими.

В рамках борьбы за снижения аварийности ФГУП НАМИ рекомендовало Минпромторгу ужесточить контроль за реализацией старых запасных частей для автомобилей. Запрет на установку б/у глушителей, рулевых реек, компонентов тормозной системы, ремней безопасности и прочих деталей должен был стать барьером для снижения надежности автомобилей. Эти компоненты часто попадаются в мастерских, куда завозятся после разборки так называемых «тотальных» автомобилей, продаваемых на аукционах после серьезных аварий. Узлы машин восстанавливаются на кустарных предприятиях из хлама и отправляются в реализацию часто без сертификатов и сопроводительных документов.

Кроме того, вокруг разборок старых машин вращаются околокриминальные структуры. Нет гарантий, что дешевые б/у запчасти попали в оборот законным путем. Угоны автомобилей распространенных моделей происходят в основном для пополнения запасов запчастей на складах, поставляющих продукцию мелким ремонтным мастерским. Тем самым, дешевизну запчастей оплачивают обворованные автомобилисты и страховые компании.

Контроль не прекратится

Однако прямой запрет на старые запчасти не вызвал одобрения у экспертного сообщества. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в обращении в правительство обратил внимание, что эти действия являются избыточными для обеспечения дорожной безопасности. Рынок не перестанет существовать, а большая часть продавцов уйдет в тень. Тогда сфера торговли запасными частями еще больше склонится в криминальную сторону. Эту же точку зрения поддержали представители Общественной палаты.

По информации министерства промышленности и торговли после многократных встреч с представителями бизнеса и экспертного сообщества решено отказаться от радикальных шагов. В условиях, когда более половины автопарка страны занимают машины возрастом более 10 лет, добиться мгновенного перехода от старых деталей к новым трудно.

Между тем, по данным «Коммерсанта», в ходе общественных слушаний была поддержана идея запрета использования старых запчастей для изменения конструкции транспортного средства. К примеру, будет запрещаться установка старых бамперов, порогов, сидений с одной модели на другую, а также использование деталей, не подходящих по техническим каталогам и т.д.

Нельзя также устанавливать старые запчасти на новые автомобили, находящиеся на гарантийном обслуживании.

В ближайшие недели Минпромторг представит новые поправки в действующее законодательство для дальнейшего обсуждения.

Источник: АиФ

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