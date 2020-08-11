Чем плоха шумовая разметка на дорогах и что нужно учесть при движении на трассе

Несмотря на то, что шумовые поперечные полосы предупреждают водителя о приближении к пешеходным переходам или крутым поворотам, они еще и могут негативно воздействовать на работу тормозных систем автомобиля. При вибрациях колеса подскакивают и их сцепление с дорогой ослабевает.

На дорогах встречается так называемая шумовая разметка. Ее стали активно применять с 2012 года после внесения изменений в существующие ГОСТы. Ничем не примечательные белые полосы вдруг издают неприятные пугающие звуки, когда на них попадает одно из колес, а по кузову бегут мелкие вибрации. Кроме того, перед поворотами и пешеходными переходами кое-где на федеральных трассах встречаются поперечные полосы, похожие на лежачих полицейских. При наезде на них тоже возникает пугающий шум и колеса немного подпрыгивают, хлопая по асфальту. Тем самым привлекается внимание водителя к опасным участкам дороги. Однако есть у таких объектов инфраструктуры и свои недостатки, способные обернуться авариями.

Вибрации и прыжки

Шумовая разметка существенно снижает аварийность на дорогах. К примеру, в Японии за счет них на 55% сократилось количество аварий со встречным транспортом. В Дании, Швеции и Финляндии шумовые полосы позволили снизить количество непреднамеренных съездов с полосы на 30%. В России такие объекты инфраструктуры тоже нашли применение.

Поперечные шумовые полосы представляют собой блоки из 5 элементов шириной 10 см или блоки из 4 элементов шириной 15 см. Изготавливаются они из термопластика, который наносится на асфальт и после затвердевания держится в течение года. Поперечные линии возвышаются над дорогой на 1,5-3 см.

Поперечные шумовые полосы обычно устанавливают:

перед нерегулируемыми переходами для пешеходов;

на участках с высокой концентрацией ДТП и при подъезде к ним;

перед железнодорожными переездами, не имеющими шлагбаума;

на отрезках автодорог, радиус кривизны которых меньше нормативного;

на участках автодорог с плохой видимостью;

на крутых спусках и подъемах.

Продольные же, наоборот, состоят из чередующихся сегментов заливки, выполненных словно крупные зерна. Колесо подскакивает на них, провоцируя постоянные вибрации и шум, который вызывает у водителя инстинктивное желание отвернуть в сторону и вернуться на свою полосу движения. Продольные шумовые линии можно встретить на участках автодорог с запрещенным обгоном (по оси дороги), а также на краях асфальта на обочинах. Наносятся они для предупреждения водителя о непреднамеренном съезде с полосы.

Самыми эффективными шумовыми полосами считаются выфрезерованные в асфальте чередующиеся канавки глубиной 10-20 мм, длиной 10-20 см, шириной 20-40 см с интервалом между осями не меньше 2 длин элементов, но не больше 1,2 м. Они намного долговечнее пластика, служат в течение нескольких лет и при наезде колеса создают сильный шумовой фон.

Кроме того, на российских дорогах на разделительных полосах можно встретить чередующиеся элементы в виде вбитых в асфальт скоб со светоотражателями, помогающими в ночи видеть траекторию поворота. Они очень эффективны, однако при встрече с шумовой разметкой нужно быть готовыми к ее побочным эффектам.

Недостатки шумовой разметки

При экстренном торможении в момент подбрасывания происходит блокировка колеса тормозными колодками. Оно на мгновение останавливается. Далее протектор трется об асфальт и заставляет шины визжать. Водитель инстинктивно разжимает педаль, и тормозной путь увеличивается.

Эксперты передачи «Главная дорога» провели эксперимент с замерами тормозного пути с полосами и без них, в котором участвовали как старые автомобили без ABS, так и современные седаны с электронными помощниками. Торможение начиналось со скорости в 60 км/ч до полной остановки машины.

По итогам вышло, что у всех автомобилей тормозной путь на шумовой разметке увеличился на 3-5 метров. Дальше всех выкатывались старые модели без ABS. На мокром асфальте тормозной путь увеличился на треть. Некоторые автомобили, пропрыгав на шумовых полосах, даже не успевали затормозить перед пешеходным переходом и выкатывались на него.

Тем самым тормозить непосредственно на шумовых полосах не рекомендуется. Лучше делать это заранее. Если же водитель зазевался и вибрации застали его врасплох, то надо готовиться к увеличению тормозного пути и к возможным вариантам избежания аварии. Однако при осуществлении маневра надо помнить, что сзади может оказаться старый автомобиль без ABS, который тормозит еще хуже и рискует врезаться сзади.

Поэтому при преодолении шумовой разметки, как поперечной, так и продольной, лучше поддерживать дистанции до машин впереди не меннее 30 метров, чтобы успеть резко снизить скорость в случае возникновения нештатных ситуаций.

Источник: АиФ