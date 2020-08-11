Что нельзя ни в коем случае делать в Силин день 12 августа 2020

А вот чего нельзя делать, так это небрежно обращаться с острыми предметами.
Нельзя переедать и употреблять вредную пищу, чтобы в будущем не столкнуться с бедностью.
Не стоит рассказывать никому свои кошмары, иначе они могут сбыться.
Правда рот на замке стоит держать только до заката, потом запрет перестает работать.
Ни в коем случае нельзя 12 августа сплетничать и сквернословить, замышлять злые дела.
Запрещено в этот день отказывать в помощи кому-либо.
Не проходите мимо брошенных животных, им тоже нужна помощь. Согласно поверью, если в этот день вы откажете кому-то в помощи, то впереди вас ждет череда неудач.
Источник: izvmor