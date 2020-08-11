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Что нельзя ни в коем случае делать в Силин день 12 августа 2020

16:58 11.08.2020 Фото: Pikist
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12 августа в народе называют днем Силы или Силин день. Наши предки верили, что сам апостол Сила 12 августа помогает в работе, а работать в этот день было не запрещено.

Что нельзя ни в коем случае делать в Силин день 12 августа 2020
Рот на замке стоит держать только до заката

А вот чего нельзя делать, так это небрежно обращаться с острыми предметами.

Нельзя переедать и употреблять вредную пищу, чтобы в будущем не столкнуться с бедностью.

Не стоит рассказывать никому свои кошмары, иначе они могут сбыться.

Правда рот на замке стоит держать только до заката, потом запрет перестает работать.

Ни в коем случае нельзя 12 августа сплетничать и сквернословить, замышлять злые дела.

Запрещено в этот день отказывать в помощи кому-либо.

Не проходите мимо брошенных животных, им тоже нужна помощь. Согласно поверью, если в этот день вы откажете кому-то в помощи, то впереди вас ждет череда неудач.

Источник: izvmor

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