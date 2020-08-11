Почему поминать раньше даты можно, а позже - нельзя

Говорят, что поминать умершего надо в день его смерти, либо же за несколько дней до, но никак не после. В храме рассказали об особенностях поминального обряда и помогли разобраться, когда лучше всего поминать ушедших родственников.

Несмотря на всю важность церковного обряда, нередко бытовые проблемы встают на пути их совершения

Когда следует организовывать поминки и можно ли делать это раньше или позже

Широко известно, что православные обряды требуют обязательных поминок в день смерти, на 9 и 40 дни, так как это время, когда душа человека проходит очищение перед явлением Богу, и ей необходима поддержка близких и родных. Также обязательным считается поминальный обряд на годовщину смерти, после чего память усопшего вспоминают каждый год в день его смерти.

Считается, что на годовщину смерти душа усопшего может слышать и видеть своих родных, поэтому необходимо помолиться и поставить свечу за упокой на Небесах.

Несмотря на всю важность церковного обряда, нередко бытовые проблемы встают на пути их совершения. Если на 9, 40 день или годовщину смерти не получается устроить поминальный обед, люди задаются вопросом о возможности его переноса. У священнослужителей сформировалось свое мнение по этому поводу.

Служители церкви акцентируют внимание на том, что панихиду лучше заказывать день в день, чтобы почтить память усопшего и упокоить его. Поминальный же обед может быть устроен в любой день, так как он является лишь земной данью памяти близкому человеку, ушедшему на Небеса.

Для души человеческой важно, чтобы в день смерти за ее упокой помолились близкие и родные, что также можно делать и в другие дни.

Что такое поминальный обед и для чего он нужен

Традиция поминать память усопшего в современном мире приняла немного иную трактовку и у многих вызывает ассоциации именно с обедом, — приемом пищи, во время которого все близкие и родные собираются, чтобы вспомнить ушедшего и почтить его память.

Изначально еда на поминках была скудной, дабы выразить скорбь и проявить уважение к усопшему, однако со временем менталитет и отголоски культуры православных христиан трансформировали поминки в более масштабное мероприятие, на которое собирались люди со всего поселка или города.

Для многих поминки ассоциируются с таинством, ведь считается, что именно в этот день душа умершего спускается к своим близким и может их слышать и видеть. А молитвы во время обряда помогают ей укрепиться и обрести покой на Небесах.

Считается, что каждый ломтик пищи, съеденный во время поминок, должен сопровождаться молитвой за усопшего и желать ему упокоения. Молитву можно читать про себя, однако многие верующие традиционно, принимая пищу, произносят фразу «Царствие Небесное», чтобы помянуть усопшего.

Какие бывают поминальные традиции и надо ли их соблюдать

С поминальным обрядом связано множество обрядов и традиций, которые формировались долгие столетия наравне с развитием православной культуры.

Есть ложками

Во время поминальной трапезы не разрешается класть на стол вилки и ножи, а есть пищу необходимо исключительно ложками. Суеверие объясняется тем, что острые предметы могут отпугнуть душу усопшего.

Сервировка стола

По традиции за столом накрывается одно свободное место как для человека: тарелка, ложка, стакан и стул. Считается, что душа умершего может присоединиться к поминальной трапезе.

Поминальные блюда

Поминальные традиции также диктуют блюда, которые должны быть на столе: изобилие угощений не обязательно, однако некоторые конкретные яства должны присутствовать. Обязательными атрибутами поминального обеда являются следующие блюда:

блины;

кутья;

пироги;

компот;

кисель.

По традиции в первую очередь гостям подаются блины, во время поедания которых читается молитва за упокой души. Далее начинается основная часть поминок, когда гости вспоминают светлую память и выпивают, однако чокаться и веселиться на поминальном обеде запрещено.

На 40 день и годовщину могут приходить все знакомые и друзья, а вот на 9 день, согласно поверью, поминать следует только самым близким людям, так как на этом этапе душе умершего нужна именно их молитва и помощь в искуплении.

Источник: rsute