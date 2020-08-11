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Выздоровели от коронавируса 83% заразившихся в Новосибирской области

17:10 11.08.2020
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Это заметно больше, чем общий показатель по СФО (78%).

В рубрику "Сообщи Свою Новость" написала Ольга:

Новосибирская область не удержалась в тройке регионов СФО с самым высоким процентом выздоровевших от COVID-19. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал процент выздоровевших от COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа. Данные приводятся по состоянию на 11 августа. В данной статистике учитывается % выздоровевших от общего числа официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в данном регионе СФО.

В Новосибирской области доля выздоровевших от коронавируса 11 августа составила 83%. Это заметно больше, чем общий показатель по СФО (78%). Тем не менее, с 4 августа данный показатель не изменился. Зато изменилось место региона среди субъектов федерального округа. Новосибирская потеряла 3-е место среди регионов СФО с самыми лучшими показателями, и перешла на 4-ю позицию, уступив Республике Тыва. 11 августа 1-е место в Сибири по доле выздоровевших удерживает Республика Хакасия (89%), 2-е и 3-е — Тыва и Красноярский край, с одинаковым показателем в 84%.

Тройка регионов СФО с самым низким процентом выздоровления от общего числа случаев COVID-19 (70%) выглядит так: Омская, Томская, Кемеровская области. Республика Хакасия, единственная из всех субъектов СФО, до сих пор входит в общероссийский ТОП-25 по индексу выздоровевших от коронавируса. У региона 13-е место. За весь период эпидемии в СФО вылечилось от коронавируса 61 358 человек, или 78% от общего числа выявленных в округе случаев. За неделю округ переместился с 7-го на 5-е место среди всех федеральных округов. В России данный показатель также равен 78%: на сегодняшний день в нашей стране более 661 тысячи человек излечились от COVID-19. * * * Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)
Выздоровели от коронавируса 83% заразившихся в Новосибирской области

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