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Кто входит в рабочую группу по новой свалке и где найти положение о ней, рассказал мэр Бердска Шестернин

22:12 11.08.2020, Алиса Ершова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вся информация о рабочей группе есть в положении о ней. 10 августа мэр, наконец, дал название и номер соответствующего документа. Хоть так ответил на повторный запрос редакции.

Кто входит в рабочую группу по новой свалке и где найти положение о ней, рассказал мэр Бердска Шестернин
Мэр Бердска Евгений Шестернин ответил на оставшиеся вопросы по рабочей группе
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Кто входит в рабочую группу по новой свалке и где найти положение о ней, рассказал мэр Бердска Шестернин

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10 августа мэр Бердска Евгений Шестернин ответил на повторный запрос "Курьер. Среда. Бердск" по вопросам о рабочей группе. Ранее по этим же вопросам выяснилось, что администрация Бердска приняла решение о присутствии СМИ в рабочей группе по рейтингу Медиалогии. Публикуем новые ответы мэра на запрос:

1. Мэрией Бердска создана рабочая группа по вопросам строительства полигона ТКО у села Маяк Искитимского района около кладбища Бердска. На 10 июля 2020 года прошло два заседания. Просим предоставить копию регламента проведения заседаний в целом (то есть любых и на любую тему) рабочих групп, утвержденную администрацией города Бердска.

Евгений Шестернин: Постановлением администрации города Бердска от 03.07.2020 года №1558 "О создании рабочей группы по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами" (далее - Постановление) создана рабочая гpyппa, утвержден ее состав и положение. Положение устанавливает организацию деятельности рабочей группы, в том числе порядок принятия решений и размещение их на официальном сайте администрации города Бердска (http://berdsk.nso.ru/).

2. Просим предоставить копию повестки и протоколов ведения заседания рабочей группы по вопросам строительства полигона ТКО: заседание от 02.07.2020 и 09.07.2020 года. А так же просим предоставить аудиозапись проведенных заседаний рабочих групп по вопросам строительства полигона ТКО у села Маяк Искитимского района от 02.07.2020 и 09.07.2020 года.

Евгений Шестернин: На основании части 3 статьи 20 Федерального закона от 09.02.2009 N. 8-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" орган местного самоуправления вправе не предоставлять информацию о своей деятельности по запросу, если эта информация  опубликована  в  средстве  массовой  информации или размещена в сети "Интернет".  Как  сообщалось  в  письме  администрации города Бердска от 17.07.2020 года №2862/0118, решения  рабочей  группы размещены на официальном сайте администрации города Бердска.

3. Кто является председателем рабочей группы по вопросам строительства полигона ТКО?

Евгений Шестернин: Состав рабочей группы и председатель утвержден Постановлением, которое размещено на официальном сайте администрации города Бердска

4. Просим предоставить копию или скан положения о рабочей группе по огранизации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами

Евгений Шестернин: Как указано в пункте № 1, состав и положение рабочей группы по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами утверждены Постановлением, которое размещено на официальном сайте администрации города Бердска.

5. Кто входит в рабочую группу по вопросам строительства полигона ТКО? Просим предоставить поименный список с указанием должностей.

Евгений Шестернин: Ответы даны в пунктах № 1,3,4.

6. В каком документе администрации Бердска утвержден регламент проведения закрытых от СМИ совещаний, заседаний? Просим предоставить название документа, дату и год его принятия и копию документа.

Евгений Шестернин: Порядок проведения совещаний, комиссий регулируется Регламентом администрации города Бердска, утвержденным распоряжением администрации

Получив хотя бы название документа, регламентирующего собрание рабочей группы, то есть положения, и дату его создания, что не было предоставлено в прошлом запросе, редакция "Курьер. Среда. Бердск" нашла его, и предоставляет для ознакомления читателям:

Положение о рабочей группе по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами

  1. I. Общие положения
  2. Настоящее положение определяет порядок работы рабочей группы по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – рабочая группа).
  3. Рабочая группа является совещательным органом по вопросам взаимодействия органов государственной власти Новосибирской области, территориальных органов федеральных органов власти, органов местного самоуправления и организаций по вопросам обращения с отходами;
  4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерациифедеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, а также настоящим Положением.

II. Задачи и функции рабочей группы

  1. Задачами рабочей группы являются:

1) обсуждение проблем в организации взаимодействия органов государственной власти Новосибирской области, территориальных органов федеральных органов власти, органов местного самоуправления и организаций по вопросам обращения с отходами;

2) подготовка предложений по повышению эффективности взаимодействия органов государственной власти Новосибирской области, территориальных органов федеральных органов власти, органов местного самоуправления и организаций по вопросам обращения с отходами;

3) информирование жителей Бердска по вопросам, связанным с организацией деятельности по обращению с отходами.

  1. Функции рабочей группы:

1) выработка предложений органам государственной власти Новосибирской области, органам местного самоуправления, субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, и иным заинтересованным лицам, по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы;

2) взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, иными органами государственной власти, должностными лицами и организациями, по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы;

3) выполнение иных функций, относящихся к компетенции рабочей группы.

III. Полномочия рабочей группы

Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач имеет право:

1) запрашивать информацию от исполнительных органов государственной

власти  Новосибирской области, территориальных органов федеральных органов власти, органов местного самоуправления и организаций;

2) заслушивать на заседаниях руководителей исполнительных органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов власти, органов местного самоуправления , организаций, связанных с деятельностью в области обращения с отходами;

3) организовывать и проводить координационные совещания и рабочие встречи по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы.

IV. Организация деятельности рабочей группы

  1. Основной формой деятельности рабочей группы является заседание.
  2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
  3. Председатель рабочей группы:

1) осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы;

2) распределяет обязанности между членами рабочей группы;

3) утверждает дату, время, место проведения и формат заседания рабочей группы, а также порядок проведения заседания;

4) принимает решение о проведении внеочередного заседания рабочей группы в случае необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции рабочей группы;

5) ведет заседания рабочей группы.

В отсутствие председателя рабочей группы его обязанности исполняет заместитель председателя рабочей группы.

  1. Секретарь рабочей группы:
  • уведомляет членов рабочей группы о дате, времени и месте проведения заседания рабочей группы;
  • осуществляет организацию деятельности рабочей группы.
    Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует более половины членов рабочей группы.
  1. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании рабочей группы.
  2. Решения рабочей группы публикуются на официальном сайте администрации города Бердска.
  3. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
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От редакции

Как думаете, что обсуждает рабочая группа?

Аноним, 11 августа 2020 21:29
Почему рабочие группы создает администрация Бердска, а оценивает законность - Искитимский межрайонный прокурор? Если свалку организуют на территории Искитимского района, то где администрация Искитимского района? Если свалка на территории Бердска, то где прокурор Бердска? Ерунда какая-то, людям зубы заговаривают. Ничего эта рабочая группа не обсуждает, формально сделали, якобы работаем и все.

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