Кто входит в рабочую группу по новой свалке и где найти положение о ней, рассказал мэр Бердска Шестернин

10 августа мэр Бердска Евгений Шестернин ответил на повторный запрос "Курьер. Среда. Бердск" по вопросам о рабочей группе. Ранее по этим же вопросам выяснилось, что администрация Бердска приняла решение о присутствии СМИ в рабочей группе по рейтингу Медиалогии. Публикуем новые ответы мэра на запрос:
1. Мэрией Бердска создана рабочая группа по вопросам строительства полигона ТКО у села Маяк Искитимского района около кладбища Бердска. На 10 июля 2020 года прошло два заседания. Просим предоставить копию регламента проведения заседаний в целом (то есть любых и на любую тему) рабочих групп, утвержденную администрацией города Бердска.
Евгений Шестернин: Постановлением администрации города Бердска от 03.07.2020 года №1558 "О создании рабочей группы по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами" (далее - Постановление) создана рабочая гpyппa, утвержден ее состав и положение. Положение устанавливает организацию деятельности рабочей группы, в том числе порядок принятия решений и размещение их на официальном сайте администрации города Бердска (http://berdsk.nso.ru/).
2. Просим предоставить копию повестки и протоколов ведения заседания рабочей группы по вопросам строительства полигона ТКО: заседание от 02.07.2020 и 09.07.2020 года. А так же просим предоставить аудиозапись проведенных заседаний рабочих групп по вопросам строительства полигона ТКО у села Маяк Искитимского района от 02.07.2020 и 09.07.2020 года.
Евгений Шестернин: На основании части 3 статьи 20 Федерального закона от 09.02.2009 N. 8-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" орган местного самоуправления вправе не предоставлять информацию о своей деятельности по запросу, если эта информация опубликована в средстве массовой информации или размещена в сети "Интернет". Как сообщалось в письме администрации города Бердска от 17.07.2020 года №2862/0118, решения рабочей группы размещены на официальном сайте администрации города Бердска.
3. Кто является председателем рабочей группы по вопросам строительства полигона ТКО?
Евгений Шестернин: Состав рабочей группы и председатель утвержден Постановлением, которое размещено на официальном сайте администрации города Бердска
4. Просим предоставить копию или скан положения о рабочей группе по огранизации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами
Евгений Шестернин: Как указано в пункте № 1, состав и положение рабочей группы по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами утверждены Постановлением, которое размещено на официальном сайте администрации города Бердска.
5. Кто входит в рабочую группу по вопросам строительства полигона ТКО? Просим предоставить поименный список с указанием должностей.
Евгений Шестернин: Ответы даны в пунктах № 1,3,4.
6. В каком документе администрации Бердска утвержден регламент проведения закрытых от СМИ совещаний, заседаний? Просим предоставить название документа, дату и год его принятия и копию документа.
Евгений Шестернин: Порядок проведения совещаний, комиссий регулируется Регламентом администрации города Бердска, утвержденным распоряжением администрации
Получив хотя бы название документа, регламентирующего собрание рабочей группы, то есть положения, и дату его создания, что не было предоставлено в прошлом запросе, редакция "Курьер. Среда. Бердск" нашла его, и предоставляет для ознакомления читателям:
Положение о рабочей группе по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами
- I. Общие положения
- Настоящее положение определяет порядок работы рабочей группы по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – рабочая группа).
- Рабочая группа является совещательным органом по вопросам взаимодействия органов государственной власти Новосибирской области, территориальных органов федеральных органов власти, органов местного самоуправления и организаций по вопросам обращения с отходами;
- Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, а также настоящим Положением.
II. Задачи и функции рабочей группы
- Задачами рабочей группы являются:
1) обсуждение проблем в организации взаимодействия органов государственной власти Новосибирской области, территориальных органов федеральных органов власти, органов местного самоуправления и организаций по вопросам обращения с отходами;
2) подготовка предложений по повышению эффективности взаимодействия органов государственной власти Новосибирской области, территориальных органов федеральных органов власти, органов местного самоуправления и организаций по вопросам обращения с отходами;
3) информирование жителей Бердска по вопросам, связанным с организацией деятельности по обращению с отходами.
- Функции рабочей группы:
1) выработка предложений органам государственной власти Новосибирской области, органам местного самоуправления, субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, и иным заинтересованным лицам, по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы;
2) взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, иными органами государственной власти, должностными лицами и организациями, по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы;
3) выполнение иных функций, относящихся к компетенции рабочей группы.
III. Полномочия рабочей группы
Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
1) запрашивать информацию от исполнительных органов государственной
власти Новосибирской области, территориальных органов федеральных органов власти, органов местного самоуправления и организаций;
2) заслушивать на заседаниях руководителей исполнительных органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов власти, органов местного самоуправления , организаций, связанных с деятельностью в области обращения с отходами;
3) организовывать и проводить координационные совещания и рабочие встречи по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы.
IV. Организация деятельности рабочей группы
- Основной формой деятельности рабочей группы является заседание.
- Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
- Председатель рабочей группы:
1) осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы;
2) распределяет обязанности между членами рабочей группы;
3) утверждает дату, время, место проведения и формат заседания рабочей группы, а также порядок проведения заседания;
4) принимает решение о проведении внеочередного заседания рабочей группы в случае необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции рабочей группы;
5) ведет заседания рабочей группы.
В отсутствие председателя рабочей группы его обязанности исполняет заместитель председателя рабочей группы.
- Секретарь рабочей группы:
- уведомляет членов рабочей группы о дате, времени и месте проведения заседания рабочей группы;
- осуществляет организацию деятельности рабочей группы.
Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует более половины членов рабочей группы.
- Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы путем открытого голосования. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании рабочей группы.
- Решения рабочей группы публикуются на официальном сайте администрации города Бердска.
- Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.