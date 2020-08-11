«Один позор клянчить»: Осуждают за просьбу выплатить 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет родителей

Под петицией с просьбой продлить выплаты дать неге в третий раз по подготовку детей к школе на 11 августа поставили подписи около 247 000 россиян. Но у многих вместо надежды остались злость и обида.

Российские родители хотят получить еще 10 000 рублей в августе

Семьям с детьми с апреля выплатили несколько временных пособий, сообщал "Курьер. Среда. Бердск":

-По 15 тыс. рублей перечислили на малышей, не достигших 3-летнего возраста. Начисляли их с апреля по июнь.

-10 тыс. рублей в июне получили семьи, воспитывающие детей от 3 до 16 лет. Еще 10 тыс. в июле получили уже все семьи с детьми от рождения до 16 лет.

С апреля и до сентября продолжат платить пособие на детей безработных. Это – 3 тыс. рублей в месяц на всех несовершеннолетних детей.

Россине спорят на тему, продлят ли на август выплату в 10 тыс. рублей. Некоторые ссылаются на слова главы кабмина Михаила Мишустина о продлении мер социальной поддержки, принятых в связи с коронавирусом до середины сентября. Но премьер не упоминал в своих речах детские выплаты. Он анонсировал продление выплат для соцработников, помогающих в работе с коронавирусными пациентами. Именно им до 15 сентября полагаются денежные выплаты.

Поэтому сказать определенно, будет в августе еще одна детская выплата, пока невозможно. Ссылаться на слова Мишустина в данном случае не совсем правильно. Решение о назначении пособий принимает президент. Правительство же издает постановления о правилах начисления выплат уже на основании президентских указов.

Плюс каждая выплата на детей вводилась после личного заявления Путина. Вероятно, при назначении еще одного пособия он тоже выступит сам с обращением к нации. Пока нормативно-правовых актов по данному вопросу не принималось и не анонсировалось. Хот и в Госдуме идею продления выплат. С большой долей вероятности, еще одной выплаты не будет. По крайней мере, нет никаких реальных подвижек. Напомним, что о повторных выплатах в июле глава государства объявил 23 июня.

Месяц назад жительница Новосибирска Наталья Бусарова создала петицию с просьбой к президенту и правительству выплатить 10 000 в августе для подготовки детей к школе.

— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.

На 17.00 вторника, 11 августа, подписи под обращением поставили чуть больше 247 000 человек. За сутки — прибавилось около 3000 сторонников. Родители продолжают ждать денег. И люди со всей страны делятся мнениями о президентских выплатах. Кое-кто критикует просящих, называя их попрошайками. Многие рассказывают свои истории безденежья и упадка доходов из-за коронавируса.

В комментариях к публикациям «Курьер. Среда. Бердск» о продлении выплат идет активная полемика. Читатели разделились на два лагеря — поддерживающие петицию и те, кто считает, что воспитание и содержание детей — это обязанность родителей.

Аноним, 10 августа:

- Просто в шоке от прочитанного! Может вам сразу пожизненное содержание назначать за то, что рожаете? Хоть бы не позорились, точно на попрошайничества смахивает! Работать идите руками!

Бедная Настя, 10 августа:

- Я, конечно, все понимаю, но, представьте себе, есть категории людей (тоже небогатых), ничего не получивших вообще. А тут - давайте нам и давайте, в третий раз, в четвертый раз...

Ольга, 10 августа:

Да, у нас семья малоимущая - на детей получаю 830 рублей на троих и как их одеть в школу?

Аноним, 11 августа?

- А зачем их одевать, пусть идут в том, что есть. Малоимущая семья на троих детей получила 60 тысяч рублей. Не хватило, чтобы собрать детей в школу? Ты когда рожала, чем думала. Где отец детей, который должен работать, как каторжный, а не пропивать детские пособия. Да и мама должна вкалывать, как проклятая, чтобы достойно содержать своих детей. Где ваши бабушки-дедушки или вы, как одна, все сиротинушки. Мозги включите - никому ваши дети не нужны.

Виктория, 11 августа:

- У чиновников дети за границей живут. Туда чуть что миллиардные-гуманитарии летят, а до россиян нет никому дела. У меня четверо детей, трое из них учатся, живём в селе, первые выплаты ушли на покупку дров, вторые на покупку угля, т.к.с мужем развелась два месяца назад, пришлось самой выкручиваться, а теперь сижу и не знаю, как собрать в школу. Еще и кредиты плачу по 21000 каждый месяц. Все лето по бабкам с дочкой ходили, огороды пололи, чтобы на продукты хоть мало-мальски хватало.

Юлия, 05 августа:

- Читаю комментарии - и смех, и грех. Мы не будем жить, как люди живут за рубежом никогда. Сколько в людях злости, ненависти. Взрослые люди, а пишите такую ересь. Попрошайки - это бомжи на вокзалах... Если где-нибудь беда, Россия первая шлёт гуманитарную помощь фурами. Сколько на это денег ушло? А чем наши дети хуже? Люди, задумайтесь над своими словами, не надо оскорблять друг друга, ведь мы должны поддерживать друг друга, мы одна нация. А 10000 в наше время - это кошкины слезы. Я за выплату в августе, кто-то пропьет, это на их совести, а кому-то они действительно очень нужны.

Алина, 05 августа:

- Сколько не дай, все равно мало будет. Я не против, если выплаты будут, но ходить и требовать «дайте, дайте» это уже чересчур. Если вы без работы, оформляйтесь на бирже, сейчас дают 4500 плюс 3000 на каждого ребенка.

Елена, 05 августа:

- Кукиш на бирже дают, а не 4500. Моему мужу за июнь дали 550 руб. Вот и живи на них,, как хочешь.

Аноним, 05 августа:

- Работать не хочу, но хочу жить, как миллионер, ничегошеньки не делая и оплевывая всех рядом. И пусть обеспечивает государство!!!

Аноним, 08 августа:

- Пишут, на работу идите, чтоб детей прокормить, я работаю, зарплата по полный месяц за 8 ми часов работы 10 000 руб., двое детей как кормить и одевать, не знаю. Пишут некоторые «вы рожали, думали, зачем?» Думали. 15 лет назад у меня з.п была 10 000 рублей и мне хватало, я не думала, что так будет, за 15 лет сколько раз цены на всё поднялись? Если бы Путин дал пособие, наша страна не обеднела бы...

Аноним, 08 августа:

Читаю и становится стремно. Зачем вы тогда рожали, если не можете обеспечить и собрать ребёнка в школу своими силами. Головой надо было думать, а не другим местом. Вам уже выплатили кому по 20 кому по 40, а кому и по 60 тысяч и больше. Вот и надо было потратить их на детей и собрать их в школу. А вы потратили их на всякую... и ещё требуете. Совесть имейте, вам никто ничего не должен. Один позор кругом, писать и клянчить денег от государства вам самим не стыдно? Правильно говорят, что стране нужны герои, а рожает уродов... Обидно за страну и за ваших детей, которые обречены в нашем мире с такими убогими родителями...