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Путин объявил: первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России 

18:12 11.08.2020 Фото: Кремлин.ру
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Препарат против новой коронавирусной инфекции, разработанный центром им. Гамалеи, планировали зарегистрировать 12 августа.

Путин объявил: первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России 
Владимир Путин объявил о регистрации российской вакцины от коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Путин объявил: первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России 

Путин объявил: первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России Поделись с теми, кто голодает в пандемию в БердскеЕщё 1869 новостей

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 августа, объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Об этом сообщает сайт Кремля.

-То есть у нас первая регистрация произошла. Надеюсь, что и у наших коллег за рубежом тоже работа будет двигаться. И на рынке, на мировом рынке лекарственных препаратов, вакцин появится достаточно много продуктов, которые можно будет использовать, - заявил глава государства на заседании с членами правительства.

7 августа замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев заявил, что Россия станет первой страной в мире, которая зарегистрирует вакцину от коронавируса. Препарат, разработанный центром им. Н. Гамалеи, планировали зарегистрировать 12 августа.

Гриднев также рассказал, что первыми получателями вакцины центра им. Гамалеи станут медработники и пожилые люди. Эффективность препарата можно будет оценить по результатам формирования популяционного иммунитета.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

С начала эпидемии в России выявлено 897 599 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 15 131 летальный исход, выздоровело 703 175 человек.

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От редакции

Россия рулит?

Аноним, 11 августа 2020 20:41
А то без него мы не знали! Ученые уже давно об этом говорили. Популисту и тут надо примазаться! И про Векторскую вакцину давно известно. Через месяц она подоспеет на регистрацию.

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