Кому выплатят 10 000 рублей в августе для подготовки детей к учебному году в Новосибирской области?

Деньги в пандемию получали практически все семьи с детьми в регионе. В целом на их поддержку направили более 14 млрд рублей.

Многодетные семьи получат от 2000 до 10 000 рублей к новому учебному году

Новосибирские семьи, в которых трое и больше детей, имеют право на получение материальной помощи перед новым учебным годом. В пресс-службе регионального правительства напомнили, что центр социальной поддержки населения продолжают принимать документы для оформления выплат многодетным семьям на подготовку детей к новому учебному году.

Многодетным семья положены несколько видов выплат: на приобретение школьной одежды, школьно-письменных принадлежностей, единовременная выплата для первоклассников и первокурсников.

По словам замминистра труда и социального развития Новосибирской области Ольги Потаповой, сейчас в регионе на учёте в органах социальной защиты населения в качестве получателей льгот зарегистрировано более 30 000 многодетных семей, где проживают более 105 000 детей. Школьников среди них — около 60 000 человек.

Ежегодно многодетные семьи получают по 2000 рублей на ребёнка-школьника на покупку формы. В этом году эту выплату уже получили более 11 000 детей.

Родители из малоимущих семей могут получить помощь в размере 300 рублей на покупку школьно-письменных принадлежностей на каждого ребёнка школьного возраста. Эту выплату получили уже 4000 семей.

Когда малыш из многодетной семьи поступает в первый класс, ему положена выплата в размере 5000 рублей. В этом году её получили уже более 1000 детей.

Единовременные денежные выплаты для многодетных семей в размере 10 000 рублей предусмотрены также при поступлении ребёнка в вузы. Документы на все перечисленные выплаты принимают до 31 декабря текущего года.

В минтруда и соцразвития напомнили, что на обучение детей можно направить и средства областного семейного капитала. Это региональная мера социальной поддержки многодетных семей, которая действует в Новосибирской области с 2012 года. Сертификат на областной семейный капитал — 108 160 — рублей предоставляется при рождении третьего либо последующего ребёнка.

В этом году в условиях пандемии в регионе действуют и дополнительные выплаты и пособия. Семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет получают выплаты в размере 6018 рублей. Пособие по безработице потерявшим работу новосибирцам увеличили на 3000 рублей на каждого ребёнка. От ПФР по 5000 рублей перечисляют родителям на детей до 3 лет, а также две единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. В целом на поддержку семей с детьми в регионе направили более 14 млрд рублей.