11.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Кому выплатят 10 000 рублей в августе для подготовки детей к учебному году в Новосибирской области?

18:32 11.08.2020 Фото: pixabay.com
1

Деньги в пандемию получали практически все семьи с детьми в регионе. В целом на их поддержку направили более 14 млрд рублей.

Кому выплатят 10 000 рублей в августе для подготовки детей к учебному году в Новосибирской области?
Многодетные семьи получат от 2000 до 10 000 рублей к новому учебному году

Новосибирские семьи, в которых трое и больше детей, имеют право на получение материальной помощи перед новым учебным годом. В пресс-службе регионального правительства напомнили, что центр социальной поддержки населения продолжают принимать документы для оформления выплат многодетным семьям на подготовку детей к новому учебному году.

Многодетным семья положены несколько видов выплат: на приобретение школьной одежды, школьно-письменных принадлежностей, единовременная выплата для первоклассников и первокурсников.

По словам замминистра труда и социального развития Новосибирской области Ольги Потаповой, сейчас в регионе на учёте в органах социальной защиты населения в качестве получателей льгот зарегистрировано более 30 000 многодетных семей, где проживают более 105 000 детей. Школьников среди них — около 60 000 человек.

Ежегодно многодетные семьи получают по 2000 рублей на ребёнка-школьника на покупку формы. В этом году эту выплату уже получили более 11 000 детей.

Родители из малоимущих семей могут получить помощь в размере 300 рублей на покупку школьно-письменных принадлежностей на каждого ребёнка школьного возраста. Эту выплату получили уже 4000 семей.

Когда малыш из многодетной семьи поступает в первый класс, ему положена выплата в размере 5000 рублей. В этом году её получили уже более 1000 детей.

Единовременные денежные выплаты для многодетных семей в размере 10 000 рублей предусмотрены также при поступлении ребёнка в вузы. Документы на все перечисленные выплаты принимают до 31 декабря текущего года.

В минтруда и соцразвития напомнили, что на обучение детей можно направить и средства областного семейного капитала. Это региональная мера социальной поддержки многодетных семей, которая действует в Новосибирской области с 2012 года. Сертификат на областной семейный капитал — 108 160 — рублей предоставляется при рождении третьего либо последующего ребёнка.

В этом году в условиях пандемии в регионе действуют и дополнительные выплаты и пособия. Семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет получают выплаты в размере 6018 рублей. Пособие по безработице потерявшим работу новосибирцам увеличили на 3000 рублей на каждого ребёнка. От ПФР по 5000 рублей перечисляют родителям на детей до 3 лет, а также две единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. В целом на поддержку семей с детьми в регионе направили более 14 млрд рублей.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какие вы выплаты получили в пандемию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дочь Путина сделал прививку от COVID-19 первой российской вакциной
20:52 11-08-2020
Дочь Путина сделал прививку от COVID-19 первой российской вакциной
За работу с ковидными пациентами около 10 тыс. медиков получили июльские выплаты в Новосибирской области
20:44 11-08-2020
За работу с ковидными пациентами около 10 тыс. медиков получили июльские выплаты в Новосибирской области
Избили агитатора за КПРФ на встрече с избирателями в Новосибирске
20:34 11-08-2020
Избили агитатора за КПРФ на встрече с избирателями в Новосибирске
В реанимацию с инсультом положили Ефремова. Его вынесли из здания суда
20:17 11-08-2020
В реанимацию с инсультом положили Ефремова. Его вынесли из здания суда
БердскОблава: Поймали более 150 пьяных водителей на дорогах Бердска с начала 2020 года
20:02 11-08-2020
Облава: Поймали более 150 пьяных водителей на дорогах Бердска с начала 2020 года
Фото: Горели люди, бани и гаражи в Бердске
19:54 11-08-2020
Фото: Горели люди, бани и гаражи в Бердске
Путин обязал кормить бесплатно учеников начальной школы с 1 сентября
19:39 11-08-2020
Путин обязал кормить бесплатно учеников начальной школы с 1 сентября
В коме с разбитой головой лежит в больнице певица Валентина Легкоступова
19:27 11-08-2020
В коме с разбитой головой лежит в больнице певица Валентина Легкоступова
БердскСпросить о пенсиях и детских выплатах экспертов прямо на улице могут жители Бердска 14 августа
19:12 11-08-2020
Спросить о пенсиях и детских выплатах экспертов прямо на улице могут жители Бердска 14 августа
БердскУбивший из-за Peugeot мать 2-х детей Ирину Синельникову из Бердска экс-полицейский Фурсов просится в общую колонию 4
19:01 11-08-2020
Убивший из-за Peugeot мать 2-х детей Ирину Синельникову из Бердска экс-полицейский Фурсов просится в общую колонию