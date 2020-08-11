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Устроить 1 сентября праздник для школьников приказал главам регионов Путин

18:44 11.08.2020 Фото: Кремлин.ру
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"Я прошу вас сделать всё для того, чтобы этот праздник был надёжно обеспечен", заявил президент, отметив, что врем для подготовки к новому учебному году еще есть.

Устроить 1 сентября праздник для школьников приказал главам регионов Путин
Совещание с членами правительства

Президент провёл 11 августа в режиме видеоконференции совещание с членами правительства о ходе подготовки образовательных организаций к началу нового учебного года.

- Уважаемые коллеги, обращаюсь и к руководителям регионов Российской Федерации, у нас ещё есть время для того, чтобы доделать то, что ещё не до конца сделано. Это касается и некоторых ремонтных работ, техники, методической составляющей учебного процесса и так далее, и так далее. Вы знаете, там большой комплекс работ. Время есть. Мы с вами хорошо знаем, что начало учебного года – 1 сентября – в нашей стране это всегда праздник. Я прошу вас сделать всё для того, чтобы этот праздник был надёжно обеспечен, - заявил президент.

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