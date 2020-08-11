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Путин обязал кормить бесплатно учеников начальной школы с 1 сентября

19:39 11.08.2020 Фото: Кремлин.ру
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Накануне нового учебного года президент поручил главам регионов проверить готовность школ к организации бесплатного питания для младших школьников.

Путин обязал кормить бесплатно учеников начальной школы с 1 сентября
Владимир Путин 11 августа провел совещание с кабинетом министров

На совещании с членами правительства 11 августа Владимир Путин коснулся темы начала учебного года. Во-первых, он напомнил о том, что 1 сентября для российских школьников это праздник. А во-вторых, остановился на бесплатном питании младших школьников.

- В завершение не могу не вернуться к вопросу об обеспечении бесплатным горячим питанием учеников начальных классов. Примерно 75 процентов школ готовы к тому, чтобы принять эти средства, федеральные средства, и провести соответствующую работу.

Вроде бы 75 процентов – это много. Но хочу сказать, что 25 процентов неготовых школ – вот это много. Вот это много. И я хочу знать, когда все российские школы готовы будут к этой полноценной работе, к обеспечению горячим питанием всех учеников младших классов. Для этого прошу и правительство, и руководителей регионов Российской Федерации, администрацию, полпредов в регионах провести анализ того, что, где происходит, как и когда эта проблема будет окончательно закрыта.

Это касается и малокомплектных школ. Я знаю мнение о том, что, может быть, и не нужно этим заниматься в малокомплектных школах. Нужно. Нужно и там обеспечить детей горячим питанием, либо как‑то по‑другому решать этот вопрос. Но семьи, которые направляют детей в эти малокомплектные школы, не должны быть поставлены в положение худшее, чем другие российские семьи, которые будут пользоваться этой федеральной льготой.

Прошу вас все эти вопросы проработать и в ближайшее время доложить. Ещё раз повторяю: хочу знать, когда и какими способами, в какие сроки эта проблема будет закрыта окончательно, целиком, - высказался президент.

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