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Вынесли на носилках Ефремова без сознания из зала суда. Смотрите видео

18:52 11.08.2020 Фото: СКР
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Уже на выходе из квартиры было видно, что ему трудно передвигаться, прихрамывал. В здание суда его вели под руки, а позже вынесли.

Вынесли на носилках Ефремова без сознания из зала суда. Смотрите видео
Медики вынесли Ефремова из суда на носилках

Медики вынесли актера Михаила Ефремова из суда на носилках, машина скорой помощи уехала с ним в больницу. Это произошло 11 августа.

Актёра Михаила Ефремова решено госпитализировать на машине скорой помощи прямо из здания суда. Спецавтомобиль подогнали к дверям.

Ефремову стало плохо по пути в суд. Тащили из машины на руках.

Ещё выходя из дома, артист заметно прихрамывал и передвигался с трудом.

О проблемах со здоровьем Ефремова сообщалось ещё накануне. Ему дважды вызвали скорую. Но тогда медики не нашли оснований для госпитализации. Сегодня актёр вышел из квартиры заметно ослабленным, он прихрамывал. По пути в суд ему стало плохо. Из машины его выводили уже под руки.

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил, что его подзащитный находится в бессознательном состоянии, госпитализирован и не может участвовать в судебном заседании.

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