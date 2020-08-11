Вынесли на носилках Ефремова без сознания из зала суда. Смотрите видео

Уже на выходе из квартиры было видно, что ему трудно передвигаться, прихрамывал. В здание суда его вели под руки, а позже вынесли.

Медики вынесли Ефремова из суда на носилках

Медики вынесли актера Михаила Ефремова из суда на носилках, машина скорой помощи уехала с ним в больницу. Это произошло 11 августа.

Актёра Михаила Ефремова решено госпитализировать на машине скорой помощи прямо из здания суда. Спецавтомобиль подогнали к дверям.

Ефремову стало плохо по пути в суд. Тащили из машины на руках.

Ещё выходя из дома, артист заметно прихрамывал и передвигался с трудом.

О проблемах со здоровьем Ефремова сообщалось ещё накануне. Ему дважды вызвали скорую. Но тогда медики не нашли оснований для госпитализации. Сегодня актёр вышел из квартиры заметно ослабленным, он прихрамывал. По пути в суд ему стало плохо. Из машины его выводили уже под руки.