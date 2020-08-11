Вынесли на носилках Ефремова без сознания из зала суда. Смотрите видео

Медики вынесли актера Михаила Ефремова из суда на носилках, машина скорой помощи уехала с ним в больницу. Это произошло 11 августа.
Актёра Михаила Ефремова решено госпитализировать на машине скорой помощи прямо из здания суда. Спецавтомобиль подогнали к дверям.
Ефремову стало плохо по пути в суд. Тащили из машины на руках.
Ещё выходя из дома, артист заметно прихрамывал и передвигался с трудом.
О проблемах со здоровьем Ефремова сообщалось ещё накануне. Ему дважды вызвали скорую. Но тогда медики не нашли оснований для госпитализации. Сегодня актёр вышел из квартиры заметно ослабленным, он прихрамывал. По пути в суд ему стало плохо. Из машины его выводили уже под руки.
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил, что его подзащитный находится в бессознательном состоянии, госпитализирован и не может участвовать в судебном заседании.