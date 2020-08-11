Спросить о пенсиях и детских выплатах экспертов прямо на улице могут жители Бердска 14 августа

14 августа 2020 года в Бердске будет работать Мобильная общественная приёмная, сообщили в пресс-центре мэрии.
09:30 – 11:00
п. Вега (административное здание ЖСК «Юго-Восточный» (ул. Весенняя, 21)
11.30 - 13.00
Бердск (площадь Горького, около магазина «Лента»)
14.30 – 16.00
п. Новый (площадь перед ДЦ «Октябрь», ул. Пирогова, 40
Жители Бердска приглашаются:
- получить юридические консультации от юриста Новосибирского регионального отделения «Ассоциация юристов России»;
- задать вопросы специалистам Центра социальной поддержки населения и Пенсионного Фонда РФ по теме социальной поддержки семей с детьми;
- дистанционно обсудить вопросы вывоза ТКО с представителем регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск» (по телефонной связи);
- дистанционно обсудить вопросы ЖКХ (по телефонной связи).