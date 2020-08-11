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Спросить о пенсиях и детских выплатах экспертов прямо на улице могут жители Бердска 14 августа

19:12 11.08.2020 Фото: pexels.com
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В это день по городу проедет мобильная общественная приемная с участием в том числе юристов и специалистов в сфере ЖКХ. Смотрите адреса.

Спросить о пенсиях и детских выплатах экспертов прямо на улице могут жители Бердска 14 августа
Рекомендуется приходить в масках

14 августа 2020 года в Бердске будет работать Мобильная общественная приёмная, сообщили в пресс-центре мэрии.

09:30 – 11:00

п. Вега (административное здание ЖСК «Юго-Восточный» (ул. Весенняя, 21)

11.30 - 13.00

Бердск (площадь Горького, около магазина «Лента»)

14.30 – 16.00

п. Новый (площадь перед ДЦ «Октябрь», ул. Пирогова, 40

Жители Бердска приглашаются:

- получить юридические консультации от юриста Новосибирского регионального отделения «Ассоциация юристов России»;

- задать вопросы специалистам Центра социальной поддержки населения и Пенсионного Фонда РФ по теме социальной поддержки семей с детьми;

- дистанционно обсудить вопросы вывоза ТКО с представителем регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск» (по телефонной связи);

- дистанционно обсудить вопросы ЖКХ (по телефонной связи).

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