11.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

В коме с разбитой головой лежит в больнице певица Валентина Легкоступова

19:27 11.08.2020 Фото: Скриншот с видео
0

Артистка была найдена дома без сознания. Певицу обнаружила в квартире её дочь, рядом с Легкоступовой находился её муж Юрий Фирсов. Его опрашивает полиция.

В коме с разбитой головой лежит в больнице певица Валентина Легкоступова
Певицу Легкоступову госпитализировали с травмами в Москве

Певица Валентина Легкоступова госпитализирована в московскую больницу с травмами, в полиции опрашивают её супруга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник в правоохранительных органах.

«По факту поступившей из медучреждения телефонограммы о доставлении к ним женщины 1965 г.р. проводится проверка. С целью установления всех обстоятельств, при которых пострадавшая получила телесные повреждения, в ОМВД был доставлен ее супруг», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного ГУМВД.

В свою очередь, источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Легкоступова была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

«Артистка была найдена дома без сознания. В настоящее время, по предварительным данным, она находится в коме», — заявил он.

По его словам, певицу обнаружила в квартире её дочь, рядом с Легкоступовой находился её муж Юрий Фирсов.

Валентина Легкоступова — советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка Российской Федерации, исполнительница песни «Ягода-малина».

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Несчастный случай или криминал?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дочь Путина сделал прививку от COVID-19 первой российской вакциной
20:52 11-08-2020
Дочь Путина сделал прививку от COVID-19 первой российской вакциной
За работу с ковидными пациентами около 10 тыс. медиков получили июльские выплаты в Новосибирской области
20:44 11-08-2020
За работу с ковидными пациентами около 10 тыс. медиков получили июльские выплаты в Новосибирской области
Избили агитатора за КПРФ на встрече с избирателями в Новосибирске
20:34 11-08-2020
Избили агитатора за КПРФ на встрече с избирателями в Новосибирске
В реанимацию с инсультом положили Ефремова. Его вынесли из здания суда
20:17 11-08-2020
В реанимацию с инсультом положили Ефремова. Его вынесли из здания суда
БердскОблава: Поймали более 150 пьяных водителей на дорогах Бердска с начала 2020 года
20:02 11-08-2020
Облава: Поймали более 150 пьяных водителей на дорогах Бердска с начала 2020 года
Фото: Горели люди, бани и гаражи в Бердске
19:54 11-08-2020
Фото: Горели люди, бани и гаражи в Бердске
Путин обязал кормить бесплатно учеников начальной школы с 1 сентября
19:39 11-08-2020
Путин обязал кормить бесплатно учеников начальной школы с 1 сентября
В коме с разбитой головой лежит в больнице певица Валентина Легкоступова
19:27 11-08-2020
В коме с разбитой головой лежит в больнице певица Валентина Легкоступова
БердскСпросить о пенсиях и детских выплатах экспертов прямо на улице могут жители Бердска 14 августа
19:12 11-08-2020
Спросить о пенсиях и детских выплатах экспертов прямо на улице могут жители Бердска 14 августа
БердскУбивший из-за Peugeot мать 2-х детей Ирину Синельникову из Бердска экс-полицейский Фурсов просится в общую колонию 4
19:01 11-08-2020
Убивший из-за Peugeot мать 2-х детей Ирину Синельникову из Бердска экс-полицейский Фурсов просится в общую колонию