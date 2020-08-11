174 водителя подшофе выловили на дорогах Бердска сотрудники ГИБДД
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174 водителя подшофе выловили на дорогах Бердска сотрудники ГИБДД

7:34:458/11/2020
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21 пьяница за рулём привлечён к уголовной ответственности.

Как рассказала сайту «Свидетель» Ольга Гейнисман, старший госинспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по НСО, за семь месяцев текущего года за управление автотранспортом в состоянии опьянения привлечено к административной ответственности 96 бердских водителей.

— Пятьдесят семь водителей с признаками опьянения подверглись административному наказанию за отказ от медицинского освидетельствования, а двадцать один водитель привлечён к уголовной ответственности по части 1 статьи 264 УК РФ за повторное управление в нетрезвом виде.

По вине нетрезвых водителей на территории города Бердска за 7 месяцев текущего года зарегистрировано три факта дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека получили травмы различной степени тяжести.

— В целом на автодорогах Новосибирской области за истекший период сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 5045 нетрезвых водителей при управлении автомототранспортными средствами, из них 680 человек повторно допустили правонарушение и привлечены к уголовной ответственности, — добавила Ольга Гейнисман. – Всего в регионе с участием нетрезвых водителей зарегистрировано 147 ДТП, в которых 30 человек погибло и 183 человека получили травмы различной степени тяжести.

ГИБДД региона напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубейшим нарушением требований ПДД, за которое предусмотрено административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение лицам злоупотребляющим алкоголем предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы до двух лет с одновременным лишением права управления транспортными средствами до трех лет.

Источник: svidetel24.info

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