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Фото: Горели люди, бани и гаражи в Бердске

19:54 11.08.2020 Фото: ОНД по Бердску
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Отдел надзорной деятельности рассказал произошедших за два дня пожарах и призвал быть бдительными.

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Юрий:

-Отдел надзорной деятельности и профилактической работы сообщает, что 08.08.2020г. в 03 часа 23 минут произошел пожар в бане по адресу: НСО, г. Бердск, ул. Большевистская, 25. Пожар был ликвидирован в 05 часов 08 минут 08.08.2020г. В результате пожара огнем уничтожена баня на S= 8 кв.м. Погибших и травмированных в результате пожара нет. Предположительная причина пожара – неисправность отопительной печи бани.

09.08.2020г. в 01 час 25 минут из приемного отделения ГБУ НСО БЦГБ поступило сообщение о получении ожогов 2,3 степени, 16-18% поверхности тела гражданином г. Бердска, 2001 года рождения в результате приготовления пищи.

09.08.2020г. в 02 часа 33 минуты произошел пожар в гараже по адресу: НСО, г. Бердск, пер. Матросова, 8. Пожар ликвидирован в 02 часа 46 минут 09.08.2020г. В результате пожара огнем повреждены: обшивка, утеплитель гаража на площади 10 кв. м., деревянный забор на площади 5 кв. м. Общая площадь пожара составила 15 кв. м. Погибших и травмированных в результате пожара нет. Причиной пожара послужил поджог. Материалы предварительной проверки переданы по подследственности в ОМВД России по г. Бердску.

В целях профилактики возникновения пожаров отдел надзорной деятельности напоминает жителям города Бердска о соблюдении требований пожарной безопасности в быту и при эксплуатации печного отопления:

- не оставляйте электроприборы включенными в течение долгого времени;

- уходя из дома, проверьте, отключены ли из сети плита, телевизор, утюг;

- не включайте несколько электроприборов одновременно, чтобы исключить перегрузку электросети;

- уходя из квартиры, отключайте газовые приборы от газовой сети;

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними.

- располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе.

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ. - топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий.

- перекаливать печи;

- использовать печи с видимыми нарушениями целостности корпуса печи или трубы.

Фото: Горели люди, бани и гаражи в Бердске
Баня в Новом поселке полностью сгорела

Фото: Горели люди, бани и гаражи в Бердске

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