В реанимацию с инсультом положили Ефремова. Его вынесли из здания суда

Врачи оценивают состояние артиста как очень тяжелое. Суд по делу о смертельном ДТП перенесли на 12 августа.

Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Госпитализированный из здания суда Михаил Ефремов находится в реанимации Боткинской больницы Москвы. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.

«Состояние пациента тяжелое», - сказал собеседник агентства.

Ранее было опубликовано видео госпитализации артиста. Медики вместе с судебными приставами погрузили Ефремова в реанемобиль на каталке и увезли в больницу. Из-за произошедшего заседание суда по делу о смертельном ДТП перенесли на утро среды.

Врачи подозревают инфаркт или предынсультное состояние у госпитализированного актера Михаила Ефремова. Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Судебное заседание началось, его привезли в очень плохом состоянии. Я не знаю, зачем его доставили на слушание, он крайне тяжелый, но я не врач. Сказали, что у него инфаркт или предынсультное состояние. Вы сами видели, в каком состоянии он находился. Для него ежедневные судебные разбирательства крайне тяжелы, поймите», - заявил Пашаев.

Ефремова увезли на карете скорой помощи прямо от здания суда, в котором слушалось уголовное дело о смертельном ДТП с его участием.

На многочисленные уточняющие вопросы журналистов, освещающих процесс и ставших свидетелями произошедшего, сотрудники суда, медики и сам адвокат Пашаев не отвечают.