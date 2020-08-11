11.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Избили агитатора за КПРФ на встрече с избирателями в Новосибирске

20:34 11.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Все это происходило, когда коммунист Шевченко "доносил позицию партии против повышения пенсионного возраста и роста цен". Неизвестные повредили конструкци. для баннера, а Константина Шевченко ударили по лицу.

Избили агитатора за КПРФ на встрече с избирателями в Новосибирске
Агитатора КПРФ избили на встрече с избирателями в Новосибирске

Очередное нападение на представителей штаба КПРФ Ленинского района Новосибирска произошло сегодня, 11 августа. Во время встречи с избирателями неизвестные в состоянии алкогольного опьянения напали на помощника депутата Горсовета и сломали агитационную палатку. Об этом сообщает сайт обкома КПРФ.

Инцидент произошел около дома №7 на улице 9-й Гвардейской дивизии во время встречи кандидата в Заксобрание Якова Новоселова. Депутат Заксобрания, глава районного избирательного штаба Роман Яковлев рассказал, что неизвестные напали на помощника депутата Горсовета Александра Бурмистрова Константина Шевченко.

– Все это происходило, когда коммунист Шевченко доносил позицию партии КПРФ против антинародного политического курса «Единой России», против повышения пенсионного возраста и роста цен. Повреждена наша конструкция для баннера, а агитатора ударили по лицу. Это сделали провокаторы, которые постоянно присутствуют на встречах Новоселова.

Сам Константин Шевченко рассказал, что во время установки баннерной конструкции к коммунистам подошли «агрессивно настроенные» люди.

– Среди них особенно выделялись пьяные мужчина и женщина с ребенком. Они сломали палатку с баннером, затем во время моего выступления начались оскорбления в наш адрес, после чего пьяный мужчина набросился на меня и ударил. Мы пытались уехать, но они заблокировали машину. Кто-то брызнул газовым баллончиком в них, и они начали обвинять нас.

Коммунисты вызвали полицию и только после этого им удалось освободить машину. Константин Шевченко собирается написать заявление в полицию и пройти медосвидетельствование.

Это не первый случай в этой избирательной кампании, когда на агитаторов КПРФ нападают. Депутат Роман Яковлев заявил, что коммунисты готовят заявление к правоохранительным органам, чтобы усилить меры безопасности на территории Ленинского района.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Конкуренты по выборам или случайные хулиганы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дочь Путина сделал прививку от COVID-19 первой российской вакциной
20:52 11-08-2020
Дочь Путина сделал прививку от COVID-19 первой российской вакциной
За работу с ковидными пациентами около 10 тыс. медиков получили июльские выплаты в Новосибирской области
20:44 11-08-2020
За работу с ковидными пациентами около 10 тыс. медиков получили июльские выплаты в Новосибирской области
Избили агитатора за КПРФ на встрече с избирателями в Новосибирске
20:34 11-08-2020
Избили агитатора за КПРФ на встрече с избирателями в Новосибирске
В реанимацию с инсультом положили Ефремова. Его вынесли из здания суда
20:17 11-08-2020
В реанимацию с инсультом положили Ефремова. Его вынесли из здания суда
БердскОблава: Поймали более 150 пьяных водителей на дорогах Бердска с начала 2020 года
20:02 11-08-2020
Облава: Поймали более 150 пьяных водителей на дорогах Бердска с начала 2020 года
Фото: Горели люди, бани и гаражи в Бердске
19:54 11-08-2020
Фото: Горели люди, бани и гаражи в Бердске
Путин обязал кормить бесплатно учеников начальной школы с 1 сентября
19:39 11-08-2020
Путин обязал кормить бесплатно учеников начальной школы с 1 сентября
В коме с разбитой головой лежит в больнице певица Валентина Легкоступова
19:27 11-08-2020
В коме с разбитой головой лежит в больнице певица Валентина Легкоступова
БердскСпросить о пенсиях и детских выплатах экспертов прямо на улице могут жители Бердска 14 августа
19:12 11-08-2020
Спросить о пенсиях и детских выплатах экспертов прямо на улице могут жители Бердска 14 августа
БердскУбивший из-за Peugeot мать 2-х детей Ирину Синельникову из Бердска экс-полицейский Фурсов просится в общую колонию 4
19:01 11-08-2020
Убивший из-за Peugeot мать 2-х детей Ирину Синельникову из Бердска экс-полицейский Фурсов просится в общую колонию