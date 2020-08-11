Избили агитатора за КПРФ на встрече с избирателями в Новосибирске

Все это происходило, когда коммунист Шевченко "доносил позицию партии против повышения пенсионного возраста и роста цен". Неизвестные повредили конструкци. для баннера, а Константина Шевченко ударили по лицу.

Агитатора КПРФ избили на встрече с избирателями в Новосибирске

Очередное нападение на представителей штаба КПРФ Ленинского района Новосибирска произошло сегодня, 11 августа. Во время встречи с избирателями неизвестные в состоянии алкогольного опьянения напали на помощника депутата Горсовета и сломали агитационную палатку. Об этом сообщает сайт обкома КПРФ.

Инцидент произошел около дома №7 на улице 9-й Гвардейской дивизии во время встречи кандидата в Заксобрание Якова Новоселова. Депутат Заксобрания, глава районного избирательного штаба Роман Яковлев рассказал, что неизвестные напали на помощника депутата Горсовета Александра Бурмистрова Константина Шевченко.

– Все это происходило, когда коммунист Шевченко доносил позицию партии КПРФ против антинародного политического курса «Единой России», против повышения пенсионного возраста и роста цен. Повреждена наша конструкция для баннера, а агитатора ударили по лицу. Это сделали провокаторы, которые постоянно присутствуют на встречах Новоселова.

Сам Константин Шевченко рассказал, что во время установки баннерной конструкции к коммунистам подошли «агрессивно настроенные» люди.

– Среди них особенно выделялись пьяные мужчина и женщина с ребенком. Они сломали палатку с баннером, затем во время моего выступления начались оскорбления в наш адрес, после чего пьяный мужчина набросился на меня и ударил. Мы пытались уехать, но они заблокировали машину. Кто-то брызнул газовым баллончиком в них, и они начали обвинять нас.

Коммунисты вызвали полицию и только после этого им удалось освободить машину. Константин Шевченко собирается написать заявление в полицию и пройти медосвидетельствование.

Это не первый случай в этой избирательной кампании, когда на агитаторов КПРФ нападают. Депутат Роман Яковлев заявил, что коммунисты готовят заявление к правоохранительным органам, чтобы усилить меры безопасности на территории Ленинского района.