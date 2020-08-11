За работу с ковидными пациентами около 10 тыс. медиков получили июльские выплаты в Новосибирской области

К числу получателей относятся те, кто работает в «красной зоне» госпиталей, сотрудники специализированных бригад скорой помощи. Больницам региона перечислили за июль около 171 млн рублей.

Более 9,5 тысяч работников медучреждений региона получили за июль выплаты за работу с COVID-19

По данным министерства здравоохранения Новосибирской области на 10 августа прибавку – стимулирующие выплаты – к июльской зарплате за работу с COVID-19 уже получили 9544 человека. Средства перечисляются из федерального и областного бюджетов, сообщили 11 августа в региональном правительстве.

К числу получателей выплат относятся те, кто работает в «красной зоне» ковидных стационаров, сотрудники специализированных бригад скорой помощи, каждую смену контактирующие с пациентами, у которых диагноз подтвержден лабораторно. Кроме того, это работники, оказывающие помощь пациентам с неподтвержденным COVID-19 и пациентам из групп риска в стационарах, в поликлиниках и на дому – врачи, медицинские сестры, санитары, регистраторы, водители, лаборанты и другие сотрудники.

По оперативным данным, за июль 2020 года по состоянию на 10 августа подведомственными учреждениями уже перечислено более 170,8 млн рублей. Общие выплаты из федерального и регионального бюджетов сотрудникам государственных медучреждений Новосибирской области за четыре месяца превысили 870 млн рублей.