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Дочь Путина сделал прививку от COVID-19 первой российской вакциной

20:52 11.08.2020 Фото: pexels.com
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Президент рассказал, что после первого укола у его дочери температура была 38, а на следующий день 37 с небольшим. Сейчас она чувствует себя хорошо.

Дочь Путина сделал прививку от COVID 19 первой российской вакциной
Одна из дочерей Путина сделала прививку от коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Дочь Путина сделал прививку от COVID 19 первой российской вакциной

Дочь Путина сделал прививку от COVID-19 первой российской вакцинойПутин объявил: первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России Ещё 1870 новостей

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку российской вакцины от коронавируса.

"Я знаю, что эта вакцина , как вы сказали, была сделана на базе аденовирусных векторов, но преимущество, на мой взгляд, заключается в том, что это на базе аденовирусных векторов человека именно сделано, и она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет, я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, в этом смысле она поучаствовала в эксперименте", - сказал Путин на совещании с членами правительства 11 августа.

Он рассказал, что после первого укола у его дочери температура была 38, а на следующий день 37 с небольшим. "И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо, и титры, - сказал президент РФ.

Он подчеркнул, что у многих людей, которые сделали прививку от коронавируса, нет никаких внешних проявлений, в том числе температуры, "все проходит так, как будто ничего и не делали".

Ранее на этом совещании Путин объявил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал на совещании, что испытания вакцины показали высокую эффективность и безопасность препарата.

Вакцина будет производиться Центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм". В первую очередь, по словам Мурашко, прививку сделают медикам и учителям. "Прежде всего, считаем необходимым предложить вакцинацию тем, работа которых связана с общением с инфицированными людьми. Это медицинские работники и тем, от кого зависит здоровье детей - это наши учителя", - сказал министр.

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