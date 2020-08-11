Дочь Путина сделал прививку от COVID-19 первой российской вакциной

Президент рассказал, что после первого укола у его дочери температура была 38, а на следующий день 37 с небольшим. Сейчас она чувствует себя хорошо.

Одна из дочерей Путина сделала прививку от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку российской вакцины от коронавируса.

"Я знаю, что эта вакцина , как вы сказали, была сделана на базе аденовирусных векторов, но преимущество, на мой взгляд, заключается в том, что это на базе аденовирусных векторов человека именно сделано, и она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет, я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, в этом смысле она поучаствовала в эксперименте", - сказал Путин на совещании с членами правительства 11 августа.

Он рассказал, что после первого укола у его дочери температура была 38, а на следующий день 37 с небольшим. "И все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо, и титры, - сказал президент РФ.

Он подчеркнул, что у многих людей, которые сделали прививку от коронавируса, нет никаких внешних проявлений, в том числе температуры, "все проходит так, как будто ничего и не делали".

Ранее на этом совещании Путин объявил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал на совещании, что испытания вакцины показали высокую эффективность и безопасность препарата.

Вакцина будет производиться Центром имени Гамалеи и компанией "Биннофарм". В первую очередь, по словам Мурашко, прививку сделают медикам и учителям. "Прежде всего, считаем необходимым предложить вакцинацию тем, работа которых связана с общением с инфицированными людьми. Это медицинские работники и тем, от кого зависит здоровье детей - это наши учителя", - сказал министр.