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Состояние Ефремова стабилизировали в нейрореанимации Боткинской больницы

21:50 11.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Актеру, которого госпитализировали прямо с судебного заседания, поставлен предварительный диагноз "инсульт". Смотрите видео.

Состояние Ефремова стабилизировали в нейрореанимации Боткинской больницы
Состояние Ефремова стабилизировалось. Он остается в нейрореанимации

Состояние актера Михаила Ефремова, доставленного в Боткинскую больницу из суда, стабилизировано. Об этом ТАСС сообщил источник в больнице.

"Сейчас его состояние стабильное, пока остается в нейрореанимации", - сказал собеседник агентства. Ефремову поставлен предварительный диагноз "инсульт".

Из Пресненского суда Москвы, по приезде в суд актер смог выйти из автомобиля только с помощью судебных приставов и вошел в здание суда, сильно прихрамывая, после чего ему вызвали скорую. После этого было принято решение о его госпитализации. Актера вынесли из здания суда на носилках в бессознательном состоянии.

Запланированное на вторник заседание, где мог состояться допрос Ефремова, перенесено на среду.

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От редакции

Суд состоится 12 августа?

Аноним, 11 августа 2020 22:07
Кто ему помогает?Даже в клятве Гиппократа и то таким негодяям места нет!
Аноним, 11 августа 2020 23:36
Миханя разыграл карту №2. Актёр! Остальные участники спектакля уже куплены. Будет лечиться сто лет, если доживёт.
Аноним, 11 августа 2020 23:36
Счас начнут придумывать , то чего нет

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