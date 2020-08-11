Майк Тайсон перенес бой с Роем Джонсом с 12 августа на 28 ноября

На переносе боя настояла команда Тайсона. Они хотят собрать максимальный доход от боя, а Рой перенос боя тоже поддержал.

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Артур:

-Стало известно, что бой Майк Тайсон – Рой Джонс был перенесен. The Ring сообщило, что запланированный на 12 сентября бой перенесен на 28 ноября. Бой в Америке покажут в платной онлайн трансляции (PPV) Triller. По сегодняшней информации, на переносе боя настояла команда Тайсона. Они хотят собрать максимальный доход от боя, а Рой перенос боя тоже поддержал.