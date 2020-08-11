В рубрику "Сообщи свою новость" написал Артур:
-Стало известно, что бой Майк Тайсон – Рой Джонс был перенесен. The Ring сообщило, что запланированный на 12 сентября бой перенесен на 28 ноября. Бой в Америке покажут в платной онлайн трансляции (PPV) Triller. По сегодняшней информации, на переносе боя настояла команда Тайсона. Они хотят собрать максимальный доход от боя, а Рой перенос боя тоже поддержал.
Майк Тайсон перенес бой с Роем Джонсом с 12 августа на 28 ноября
22:11 11.08.2020
На переносе боя настояла команда Тайсона. Они хотят собрать максимальный доход от боя, а Рой перенос боя тоже поддержал.
В рубрику "Сообщи свою новость" написал Артур:
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22:12 11-08-2020
Майк Тайсон перенес бой с Роем Джонсом с 12 августа на 28 ноября
22:11 11-08-2020