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Родители молились за здоровье: Избивших девочку школьников отправили в спеццентр на 30 суток на Урале

22:03 11.08.2020 Фото: pexels.com
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Материалы уже направлены в суд Красноуральска для рассмотрения и принятия решения по существу. В отношении родителей возбудили административные дела за ненадлежащее воспитание своих детей.

Родители молились за здоровье: Избивших девочку школьников отправили в спеццентр на 30 суток на Урале
В Красноуральске четверых школьников, избивших девочку-подростка, отправили в спеццентр

Детей (школьники 4–7-х классов), которые 22 июля в Красноуральске жестоко избили 13-летнюю девочку и сняли всё на видео, отправили в центр временного содержания для несовершеннолетних. Об этом 11 августа E1.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

— Четверых несовершеннолетних, двух девочек и двух мальчиков, сотрудники полиции Красноуральска накануне вечером в профилактических целях поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних в Нижнем Тагиле сроком на 48 часов, — рассказал полковник Горелых. — По факту жестокого избиения девочки-подростка в отношении двух мальчиков и двух девочек представители МВД составили материалы с ходатайством о продлении сроков содержания в ЦВСНП сроком до 30 суток. Материалы уже направлены в суд Красноуральска для рассмотрения и принятия решения по существу.

Если суд согласится с доводами полиции, в центре временного содержания подростки проведут месяц. Также административные дела завели на родителей участников драки.

— Некоторые родители сходили в церковь, поставили свечу за здравие избитой их детьми девочки и показали своим чадам специальный фильм о том, как несовершеннолетние отбывают наказание в местах лишения свободы. И, конечно, извинились перед потерпевшей несовершеннолетней за то, что произошло такое ЧП, — добавил Валерий Горелых. — В отношении родителей фигурантов этой скандальной истории органы внутренних дел возбудили административные дела за ненадлежащее воспитание своих детей.

Видео той драки было опубликовано в интернете. К счастью, серьёзных травм девочка не получила.

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