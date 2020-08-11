Утекли из России $35 млрд за 6 месяцев 2020 года. Отток капитала вырос в 1,5 раза

Профицит внешней торговли за прошедшее полугодие упал более чем на 45% по сравнению с показателем прошлого года и составил $53 млрд против $97,4 млрд в 2019-м.

Отток капитала из России вырос в полтора раза

Чистый отток капитала из России в январе-июле вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,9 миллиарда долларов. Об этом сообщил Центробанк. По его данным, в первом полугодии 2019 года из России вывели 22,8 млрд долларов, передает ТАСС.

Профицит внешней торговли за прошедшее полугодие упал более чем на 45% по сравнению с показателем прошлого года и составил 53 млрд долларов против 97,4 млрд долларов в прошлом году. Регулятор добавил, что в июне этого года показатель оказался меньше прошлогоднего в 2,3 раза.