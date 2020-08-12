«Плодятся ради льгот»: За выплату 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет подписали петицию 235 000 россиян

Несмотря на то, что время уходит, родители ждут от президента Путина еще одного продления выплаты 10 тыс. рублей. Но уже 6 августа, а глава государства пока не сделал заявления об августовских пособиях.
В июне и июле семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет получили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Напомним, что Владимир Путин заявил о повторных выплатах на детей в июле в своем обращении к нации 23 июня. Родители с восторгом восприняли инициативу о продлении выплат. А теперь россияне хотят получить пособие и в августе, аргументируя большими тратами на подготовку к школе. И ждут, что скажет глава государства.
В начале июля на портале change.org появилась петиция родителей, в которой они попросили продлить выплату в 10 тысяч рублей на детей на август. С инициативой выступила жительница Новосибирска Наталья Бусарова, она адресовала просьбу президенту и правительству РФ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.
На 17.00 четверга, 6 августа, петиция собрала около 235 тыс. подписей. За сутки появилось почти 5 тыс. сторонников, подписавших обращение к главе государства и кабмину, выяснил «Курьер. Среда. Бердск».
Многие родители в комментариях благодарят президента. Есть и критические посты о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.
Комментаторы приводят примеры того, на что родители потратили детские выплаты, внезапно свалившиеся на них приличными суммами, особенно, если в семье не один ребенок до 16 лет. Говорят, что выплатить по 20 тыс. рублей на каждого ребенка следовало бы действительно нуждающимся. И звезды эстрады в этот список входить не должны.
— Всё дай и дай. Надо было сделать выплату от 0 до 18, действительно тем, кто нуждается, если у кого-то минимальный прожиточный минимум или кто-то из родителей потерял работу, а то дали всем подряд без разбора. Наши звезды эстрады тоже, наверное, нуждающиеся или олигархи им тоже наверное очень надо. Цыгане, у которых по 5 детей, ни дня нигде не работали, и мы с вами понимаем, каким путем они день зарабатывают. А то, что тут просят еще и в августе выплатить, а куда тогда вы 20 000 потратили? У меня знакомая, не стесняясь, сказала мне: у нее 2 детей она 40 тыс. получила и пошла себе серёжки золотые купила. Вот и всё. Кто с умом тратит, могли бы на эти деньги уже одеть детей. А вы опять клянчить денег.
Кабардино-Балкария, Якутская область, Тверь, Тульская область, Калининград, Новосибирск, Алтайский край — со всех уголков России люди делятся мнениями о президентских выплатах. Кое-кто критикует просящих, называя их попрошайками. А родители, подписавшие петицию, рассказывают свои истории безденежья и упадка доходов из-за коронавируса.
Аноним:
- Поставили народ на колени... Правовое государство? Почему у нас всё время пытаются перенять негативный опыт других стран, а не положительный? Подруга живёт в Германии, там платят достойные детские пособия на детей, которые даже уже учатся в высших и средних учебных заведениях. И в других именно развитых странах платят такие пособия. И почему народ такой озлобленный? Читаешь некоторые комментарии и диву даёшься. Я своему ребёнку купила детский спортивный комплекс, у неё сколеоз, ей надо. Без этих выплат, я бы так и не исполнила эту свою мечту!
Анастасия Щепина:
- Люди правду пишут. Если бы у нас в стране выплачивали такие детские, народ бы не считал деньги до зарплаты. А алименты не все мужики платят, некоторым просто плевать на своих детей, особенно если мужик ушёл к другой женщине.
Аноним:
- У нас на заводе многие мужики поувольнялись. Встал на биржу 13 т. р пособие + 3 на ребенка, + 10 от Путина. На кой ему работать.
Аноним:
Тошнит уже от этой темы и от попрошайничества яжемамок, прямо какое-то презрение к ним чувствую последнее время, особенно к тем, кто детей рожает и ребёнок для них всего лишь источник дохода! Раньше многодетные семьи уважали, сейчас нормальных многодетных осталось единицы, остальные плодятся ради льгот и пособий и только орут «Дай!». Бедные ваши дети, потому что ничего путнего они в жизни не увидят!
Миляуша:
Такие все умные, куда дели июньские и июльские выплаты, на продукты люди потратились, кредитные карты - вот туда и ушли, во время короновируса люди в долги залезли. когда без работы остались. Детей кормить надо как-то, вот и пришлось в кредитные карты залезть. А с 3х до 7ми лет большинству отказ пришёл, потому что с налогом вместе считают доход - то нормально вообще. Это несправедливо совсем...
Полностью согласна:
- Полностью согласна, да и ещё к этому считать и сами же выплаты социальные уже сверх нормы.... По сути это и есть наши налоги. Так пусть или с налогом считают, но без соцвыплат или наоборот... А то считают ту часть денег, которую народ даже на руки не получает
Гульмира Жахеева:
- Потому что все дорожает, а государство наше помогает только крупному бизнесу триллионами.
Пономарев Роман:
- Это неплохие деньги, и они очень помогут моим детям. Скоро школа, ценник на все значительно вырос. Перестроится под новые цены просто не успел.
Наталья Ведерникова:
- Очень тяжёлое время настало, на работах сокращение, не устроиться, с младшим сыном получую последнюю выплату до 1,5 и все. На что жить и в школу старшего собирать?! В сад младшего не берут, очередь.
Анастасия Скосарева:
- Окажите помощь гражданам. В условиях нынешнего положения это необходимо. Россияне имеют право рассчитывать на помощь от избранного правительства. Докажите заботу и поддержку семей с детьми реальными действиями.
Наталья Карпсон:
- Так как я работаю в детском санатории, а их не открывают и мне не на что одеть ребёнка в школу. Хоть вообще не води. И почему-то правительству нет дела до нас, до санатория в Рубцовске. И столько людей остались без работы и заработка. Всё заканчивается на Барнауле. А как же мы?
Шалимова Елена:
- Две первых выплаты ушли на пропитание и закрытие долгов, и всё равно без зарплаты большинство ушло в минус. А дети растут, и выбирать между поесть и купить школьную форму как-то совсем не хочется.
Алла Пешкичева:
- Я подписываюсь, потому что во многих регионах, например, в Томской области, ситуация всё ещё очень сложная. Работы нет, зарплат нет, коэффициент всё ещё выше 1. Детей надо собирать и в школу, и в сад (заплатив при этом за месяц вперёд). До трёх лет сад никто не даёт, частные сады вообще в копеечку выливаются.
Наталья Белая:
- Я выросла в детдоме из-за того, что мои родители умерли, и сейчас я мама одиночка, воспитываю детей одна без всякой помощи. Денег не хватает. Хорошо бы сделали выплаты 10 000т не 3 лет, а с 0 до 16 лет детям. Потому что реально денег не хватает. Я на данный момент не работаю, сижу в декрете, платят копейки по уходу за ребенком. Поэтому я согласна и подписываюсь, чтобы детям с 0 до 16 лет выплатили по 10 000 в августе.
Леонид Табачник:
- Это будет справедливо!
Да
Надежда умерает-Последней.ЖдемС
Если бы власти вовремя закрыли границу нам не пришлось бы сидеть дома ,если бы люди сидели как положено на карантине то не разнесли бы разнесли бы заразу !А теперь нам приходиться носить маски и боятся заразу .Вот и думаю может ну его заразу ,снять всем маски да все ?
А так - экономика и благополучие целой страны была принесена в жертву сотне желающих погреть пятую точку за границей.
Если конечно всё это не специальная подстава.
Из богатых никто не умер и не заболел.
Ну дак и вы рожайте десятками, будете в золоте купацца.
А Путин создает себе налогоплательщиков.
Не знаю, как насчет производства, а налоги у нас делать умеют.
Но вы даже этого не хотите, господа нытики и завистники.
А могли бы строить больницы (не церкви), школы, дороги, заводы, создавая рабочие места(и налоги) у себя а не у китайцев.
Ждем
Нет♀️
Конечно нет))
Уже нет!