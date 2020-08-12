Дети могли сгореть заживо: Облил машинным маслом сидящих у гаражей мальчиков с музыкой у дома №95 по ул. Островского житель Бердска

Облил машинным маслом (отработкой) сидящих под кленом у гаражей подростков с музыкальной колонкой житель дома №56 ул. К. Маркса Бердска. Конфликт произошел 8 августа. Мать одного из мальчиков 10 лет Диана смогла отмыть своего ребенка только средством для кафеля, а все вещи пришлось выбросить. Она обратилась в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" с рассказом о произошедшем и прислала фото.
Окатил горючим маслом подростов
Четверо мальчиков сидели под деревом и слушали музыку, а мужчине это не понравилось.
- Сын вышел на улицу и буквально через полчаса забежал домой весь в масле. Говорит, мы умоляли его не обливать нас, не огрызались. Он и еще один мальчик не успел убежать, потому что у них были самокаты, их нужно было забрать. Другие двое убежали, -рассказала Диана 11 августа.
В тот же вечер Диана вместе с матерью второго мальчика обратились в полицию, написали заявление. Сегодня, 11 августа, их пригласили давать показания.
- Хорошо, что это мужчина не курил и не было рядом огня. Если бы масло загорелось, дети могли бы сгореть заживо! - в ужасе говорит Диана.
Дети всем мешают?
В момент беседы с "Курьер. Среда. Бердск" Диана находилась во дворе своего дома №95 по ул. Островского. Мужчина, обливший мальчиков, находился рядом, но отказался общаться. Лишь прокомментировал, что устал гонять подростков. Он живет в соседнем доме.
- Между нашими домами стоят гаражи и клены. Туда постоянно стекаются дети, подростки с наших и соседних домов. И они постоянно всем мешают, шумят. А где им еще собираться? Или что изолировать детей? Где им еще находиться? Наши дети постоянно всем мешают, даже звук проезжающих самокатов бабушкам. А как детям быть? Не ходить, не ездить, не гулять и не собираться? - возмущена Диана.
Чем закончится конфликт?
В главном управлении МВД по Новосибирской области "Курьер. Среда. Бердск" подтвердили факт обращения.
- К нам поступало заявление гражданки. Проводится проверка, - отметил дежурный офицер 11 августа.
Если будет доказан ущерб, то возможно поступок мужчины квалифицируют, как повреждение чужого имущества. Читайте продолжение в ближайшее время.
Эти детки из 95 дома, всех на квартале уже достали, со своим грохотом блютуз колонки, и круглосуточном прыганьем на самокатах на мозгах жильцов соседних домов, совсем житья от них никому не стало всё лето!
А если бы мы везли патроны, цитата из фильма, а если бы в это время начался конец света? Почему этой Дианой, до сих пор не интересуются органы опеки и попечительства? Её ребёнок с утра до вечера терроризирует всю округу на своих самокатах с подельниками, растут не пойми кто, которые матерят людей в пять , шесть раз старше себя, дерзят и грубят на замечания пожилых людей, а этой горе-яжемать плевать на всех, лишь бы своим ребёнком и дальше не заниматься! Их уже пора всех на учёт в детскую комнату милиции ставить!
С этой Дианой разговаривать бесполезно!Уже многие пытались! Она всех посылает кто с ней по человеческии пытается, а не быкует как она!
"Или чем посерьезнее, чем масло, решали бы "проблему"."
Естьтакая древняяму дрость, если слова до мамаши и её сынка не доходят то- Не дойдёт через голову, дойдёт через ноги!
"Если какие-то проблемы с ребенком, идите к его родителям... заведомо слабым, маленьким и глупым еще человечком."
К ней,Диане не однократно уже ходили, она всех посылает!
"Кто-то реально трус, раз решил с детьми разбираться и Анонимы его поддерживающие тоже недалеко ушли. Чо вы сс..те, идите и разговаривайте с родителями. Почему языки в ..пы позасунули?"
Вы сами женщина хам-это можно ссудить по вашим выкрикам в личной беседе и даже в газете вы такая ,как в жизни,никакой разницы вы ничего не стесняеетесь! Вы людей в два раза себя старше об@"рали прямо в общественной газете, плюя на все законы приличия! Вы подтвердили предыдущих комментаторов, что разговаривать с вами бесполезно! Куда ваши соседи, что засунули ? Что мы там сс.. м, люди в два раза вас старше и культурнее на несколько порядков чем вы-яжемать? По вас самой тюрьма плачет и скучает, а ребёнок вас полностью копирует при общении с окружающими взрослыми! Мы уже устали с вами разговаривать по человечески! Пускай вами займётся полиция-суд!
"Мой вам совет только, не нужно грубить и хамить и идти с открытым сердцем и чистой головой, без наездов и обвинений. Спокойно изложите суть проблемы, без угроз! И будет всем счастье."
Мы это делали тысячи раз и получали от вас словесные плевки! И после того, что вы на нас вылили десять ушатов грязи при свидетелях в газете,десять раз нас унизили и оскорбили, вы требуете к вам уважения? ВЫ нас не только равными себе не считаете, но и сильно сомневаетесь,что все кто вас окружает не глупее вас! Взаимоуважение- это двухсторонняя движение, а вы просто манипулятор и сын ваша копия и такие , как вы слов никогда не понимали, это наследственное и хорошо лечится в тюрьме!
Если бы дети на самом деле просто катались на своих самокатах по всему кварталу, как мы в детстве, то мы, их соседи, бы только радовались за них, НО они включают свою колонку грохочущую на весь квартал и под её грохот, не слыша друг друга с двух метров орут , как глухие друг другу, потому, что от собственного грохота даже себя не слышат и вообще не катаются, а только прыгают на одном месте на своих самокатах от ста до двухсот прыжков на одном месте, пока ось у самоката не сломается, или прыгают разгоняясь от двери вашего подъезда на проезжую часть, под проезжающие автомобили и это всё толпой в десять, пятнадцать человек и на маленьком пяточке в пять квадратных метров!!! Представьте когда подросток весом тридцать пять - сорок килограммов несколько часов к ряду прыгает на одном квадратном метре несколько часов подряд пред вашими окнами, а в жару окна не закроешь! Такое ощущение, что у вас с утра до вечера сваи забивают пятнадцать штук одновременно, к вечеру у местных жителей уже прединсультное состояние, а в ответ от этих мамаш только хамство и маты от их белых и пушистых милашек!!!
Хотя, вот облить, по-моему, перебор всё таки.
ps. одежду зря выкинули- без проблем всё отстирывается. И, таки да- отработка не горит. Может поддерживать горение(при определённых условиях), но так чтобы горела... неа.
psps. а детвора нынче в самом деле дерзкая от безнаказанности.
моё мнение.
И посчитайте, сколько будет стоить порошок на стирку и сколько та китайская одежда.
Не выгодно.
А дети, что дети - они повторят за взрослыми.
Нет уважения в обществе - не дождётесь его и от детей.
-А дети, что дети - они повторят за взрослыми.
Нет уважения в обществе - не дождётесь его и от детей."
Не валите всё на общество! Общество состоит из таких как вы пупоземельцев, ни во что не ставящих соседей по человейникам! Начните с себя лично, пока вы не переделаете в себе хама в адеквата, ваш ребёнок будет всегда обезьянничать полностью повторяя за вами хамство, эгоцентризм и пупоземельство, хоть что и хоть кто ему скажет,это бесполезно! Хочешь изменить ребёнка - измени его мать- вернее она сама должна захотеть измениться,но ей плевать на весь мир, она уверенна, ей все должны и она не устает требовать у всех окружающих "купить кирпич в тёмном переулке" и ребёнок просто её скопирует, это закон природы!
Какие же всё таки люди у нас дикие и необразованные. Свою ненависть к детям готовы оправдать всем чем угодно, а то, что опасного человека, который мог зайти дальше и совершить преступление выгораживают - это просто чудовищно. Страшно с вами жить в одном городе"
Когда нечем парировать, то переходят на личности унижая собеседника и пытаясь пристыдить его надуманными обвинениями. Какое отношение к теме, имеет образование ваших соседей, кроме желания унизить их ещё одним способом? Вы не остановитесь пока всех в Бердске не оскорбите? Дикие? Это те кто эпатирует законы общежития плюя на соседей! Под это ваше определение вы идеально подошли(а)Диана-Ольга-аноним сама! Ненависть к детям? Такого точно не было никогда, эта ваша монополия. Не надо наговаривать на этого смелого и неравнодушного мужчину нашедшего в себе моральные силы заняться воспитанием ваших детей вместо вас бесплатно! Я лично очень ему благодарен и полностью поддерживаю его смелость и находчивость хоть так достучаться до вас , причину всех бед.