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Нет запрета на размещение свалок рядом с кладбищем Бердска и СНТ "Марьин Лог" в законах об окружающей среде, заявило министерство природы

16:12 12.08.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Также в Минприроды рассказали, что ширина водоохранной зоны реки Раздельная составляет 50 метров. ООО "Полигон" при проектировании должен соблюсти ограничения, связанные с этой зоной.

Нет запрета на размещение свалок рядом с кладбищем Бердска и СНТ Марьин Лог в законах об окружающей среде, заявило министерство природы
Рядом к кладбищем Бердска планируют создать свалку
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Нет запрета на размещение свалок рядом с кладбищем Бердска и СНТ Марьин Лог в законах об окружающей среде, заявило министерство природы

Спецвыпуск "Свалочный город. Или деньги не пахнут" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 29 июля 2020Нет запрета на размещение свалок рядом с кладбищем Бердска и СНТ "Марьин Лог" в законах об окружающей среде, заявило министерство природыЕщё 119 новостей

Как участок рядом с кладбищем Бердска, СНТ "Марьин Лог" и рекой Раздельной попал в территориальную схему обращения с отходами, узнавал в Министерстве природы Новосибирской области "Курьер. Среда. Бердск". Напомним, построить свалку может каждый: Что увидели во время визита на строящемся полигоне ТКО около кладбища Бердска, рассказали в прокуратуре Искитимского района.

Наконец были получены ответы на все вопросы. Читайте.

Редакция

На основании каких документов участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085 внесен в терсхему?

Министерство

При корректировке территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п (далее – Территориальная схема) в 2018-2019 годах с учетом предложений министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области были внесены изменения в Перечень планируемых мероприятий по строительству объектов обработки, размещения, обезвреживания и захоронения отходов производства и потребления, в том числе ТКО (далее – Перечень), предусматривающие строительство Объекта размещения ТКО с объектом обработки мощностью 120 тыс.тонн в год в Искитимском районе.

Редакция
Почему уверены, что это не нанесет ущерб природе и живущим рядом людям?

Министерство

Вопрос целесообразности создания объекта в искитимском направлении обсуждался на рабочих группах, с участием представителей депутатского корпуса, областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Новосибирской области, общественности, муниципалитетов.

Редакция

Вы сами выезжали на место, знаете ли , что там овраг – куда предположительно и будут хоронить мусор? Река?

Министерство

Перечень содержит информацию, предусмотренную п. 5, п. 13 Правил разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требований к составу и содержанию таких схем, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130. Перечень не содержит сведения о конкретных номерах земельных участков, на которых планируется создание объектов.

Вопрос возможности реализации строительства объекта решается после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы на документы и (или) документацию, обосновывающие намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность.

Редакция
Знаете ли что рядом кладбище? Это соответствует нормам?
Знаете ли что рядом СНТ "Марьин лог"? Это соответствует нормам?

Министерство

Законодательство в сфере охраны окружающей среды не содержит ограничений и запретов размещения объектов обращения с отходами в зависимости от их расположения относительно кладбищ, дачно-садовых обществ.

Редакция
В скольки метрах от рек должна быть свалка?

Министерство

По территориям, смежным с земельным участком с кадастровым номером 54:07:047401:1085, протекает река Раздельная, ширина водоохранной зоны которой составляет 50 метров (п. 4 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ). Проектирование объекта обращения с отходами необходимо выполнять с соблюдением ограничений, установленных для водоохранной зоны водного объекта.

Редакция
Какие правила есть для расположения свалок?

Министерство

Расположение объектов размещения твердых коммунальных отходов должно соответствовать требованиям градостроительного, санитарно-эпидемиологического, экологического законодательства.

В сфере экологического законодательства основные требования установлены:
- статьей 12 «Требования к объектам размещения отходов» Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- статьей 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
- статьей 2 «Категории особо охраняемых природных территорий, особенности их создания и развития» Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» установление единых требований к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, в том числе в отношении выбора мест размещения таких объектов, используемых материалов и технологических решений, относится к полномочиям Российской Федерации. В настоящее время указанные требования не установлены.

Редакция
Как высчитывается ресурс – на сколько лет хватит свалки?

Есть ли у вас заключения о вреде и износе ресурса действующей свалки?

Министерство

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области не осуществляет расчеты остаточного ресурса объектов размещения отходов.
В 2020 году по заданию министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области проводится оценка текущего состояния объектов размещения отходов, в том числе остаточные емкости. Срок окончания проведения работ – III квартал 2020 года.

Редакция
Почему при том, что мусорная реформа предполагала стройку мусороперерабтывающих заводов – создают просто полигон?

Министерство

Вопросы создания объектов утилизации твердых коммунальных отходов относятся к полномочиям министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

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От редакции

Должен быть запрет на свалку рядом с СНТ?

Аноним, 11 августа 2020 15:17
Ни кто не хотел "умирать". Обычная чиновничья отписка! Не ссориться же им с системой и быть крайними. А люди, они привыкнут к вони, а если смертность повысится или дым заест, то рашка большая, есть куда податься.
Главное от себя родных подальше и фсё.
Аноним, 11 августа 2020 17:49
Дело не в них. Они вопрос не решают. Они не мешают решению. Проблема упирается в жителей. Промолчат - окажутся на помойке.
Аноним, 11 августа 2020 15:39
Угостить бы того эксперта водичкой с той речки.
Может его преемник будет разумней.
В гробу карманов нет, да и здоровье не купишь ни за какие деньги.
Аноним, 11 августа 2020 17:48
У них другое мнение.
1906, 11 августа 2020 17:42
Оказывается власти провалили программу утилизации отходов http://www.iberdsk.ru/region_news/746753/
А теперь от строительства бердской свалки навряд ли откажутся.Надо же хоть как-то отчитываться за свои бешенные траты по программе не качеством утилизации,а увеличением количества свалок.
Аноним, 11 августа 2020 17:48
В Екатеринбурге жителям помешал храм (не мусорная свалка!!!) и они гоняли православных по всему городу не давая им нигде разрешения на строительство. Там они были неприклонными. А всем известно, что храмовая территория облагораживается лучше, чем любая парковая зона. Там народ выгнул пальцы и настоял на своем.
В Бердске протестующих сосчитать по пальцам. Это что? менталитет у народа такой: лучше на помойке, чем у храма?
Все идет к тому, что помойка у кладбища будет. Дачи придется дачникам бросить, потому что в вони жить они не смогут, а нормальные люди такие участки не купят. Постепенно помойка расползется и помойкой станет само кладбище. И никакие заверения чиновников этому не воспрепятствуют. А вонять будет на всю округу. Зря жители думают, что в центре станет лучше дышать. Задохнуться все. А те, кто сейчас жмет плечами и говорит, что противоречий закону во всем этом безобразии нет, будут жить далеко от этих мест.
Аноним, 11 августа 2020 17:51
НВР:
Не запрет нам нужен, а отказ жителей жить рядом с поганым местом. Везти гадость нужно к тем, кто гадит.
Мила, 11 августа 2020 18:58
Да уж, что хотят, то и творят! В Искитиме недалеко от вокзала поставили какие то емкости,типа, комбикорм там хранится, не знаю что на самом деле, но от них исходит такой тошнотворный запах, ночью при открытых окнах тяжело дышать, запах противный, а нас с этой помойкой точно уничтожат! Давайте уже собираться и подавать в суд и куда только возможно, т.к., похоже, кто то кого то сильно замотивировал по поводу свалки и этот кто то будет из кожи вон лезть, чтобы протащить этот проект, иначе как фильме "Кавказская пленница": "Или я поведу ее в ЗАГС или она меня в прокуратуру!" Боюсь, местные прокуроры проблему не решат и писать надо быстрей в Ген. прокуратуру, поскольку, в первый раз наше обращение спустят на места и только во второй или в третий раз начнут проверку по полной программе! А еще надо писать кому то из высокопоставленных депутатов оппозиционной ЕР партии!
Аноним, 11 августа 2020 21:49
Вот же гады, забыли про Бердск и Марьин лог.
Ну нет такого закона.
Аноним, 11 августа 2020 21:54
Нужен большой митинг как в Хабаровске.
Аноним, 12 августа 2020 10:43
Вопрос целесообразности создания объекта в искитимском направлении обсуждался на рабочих группах, с участием представителей депутатского корпуса, областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Новосибирской области, общественности, муниципалитетов.
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эээ... т.е. министерство утверждает, что вопрос свалки обсуждался с участием администрации бердска и бердской общественности? так?
Житель, 12 августа 2020 11:03
Я пойду на митинг! А вообще нужно обращение к Бастрыкину делишки белыми нитками тянутся от местных депутатов, к их хозяину, далее область, и бывший ИО, покуратура и Бердска и искитима ну и область! НЕ? Никому не видно???
Аноним, 12 августа 2020 13:08
Что означает словосочетание "Обращение с отходами"?
Сортировать, перерабатывать, сжигать?
Президент предложил, пишут СМИ, строить мусороперерабатывающие заводы,для чего нужны сортировочные площадки итд
Морока же !
Решили в ГД в 2019 г. слово "сжигание" заменить "энергетической утилизацией", чтобы не пугать народ, наверное.

В "Собеседнике"
за 5-11 авг. с.г. есть статья
"Москва в мусорном кольце" - можно получить инфо что нас ждёт, если построят.
Отступать нам нельзя, если ошиблись чиновники с выбором места, пусть отвечают сами, а штрафные санкции и прочее - оплачивают со своего кармана!

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