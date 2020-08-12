Тайно отсиживается дома семья с ковид-положительной дочерью без симптомов болезни в Бердске

Бердчане почти уверены в том, что результат ложный. Тест дочь сдала, чтобы отправиться в поездку в другой город. Сообщат о вирусе в ковид-центр только при его проявлениях.

Лабораторные исследования показали положительный результат на ковид

Из-за положительного анализа на ковид сорвалась долгожданная поездка, на которую целый год копила студентка Дарья из Бердска. Сорвались все планы. В том числе встречи с друзьями. Билет на самолет сданы. И когда девушка отправится в путешествие — неизвестно. Скорее всего, только на зимних каникулах.

Дарья должна была улететь 10 августа. За два дня до этого она сдала анализы на ковид. Как гром с ясного неба — результат положительный. И она сама, и ее мама Светлана Владимировна до сих пор пребывают в шоке.

-Мы сидим в недоразумении: что делать? Позвонила в поликлинику, там сказали: звоните в ковид-центр. Мол, специалисты центра будут с нами работать. Выпишут предписание, чтобы сидели дома и, вроде как, будут следить за здоровьем. А потом будут брать анализы, пока он не будет отрицательным. У меня есть большие подозрения, что тест неверный. Никаких у нас симптомов, ничего. Причем, у меня ребенок астматик. И если у нее был бы ковид, то точно были бы какие-то моменты. Но по факту — ноль. Никому ничего не надо. Пока я сама в поликлинику не позвонила, не спросила, что мне делать, и там мне тупо дали номер — звоните дальше в ковид-центр, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 11 августа Светлана Владимировна.

Бердчанка поражена тому, что данные из частной клиники, где сдавала тест на коронавирус ее дочь, не поступили в поликлинику по месту жительства. По словам Светланы Владимировны, она боится звонить в ковид-центр, так как через неделю ей нужно ехать в командировку. Зачем звонить, когда, возможно, результаты ложные. Семья рассматривала вариант о сдаче повторного анализа и пришла к выводу, что не исключен вариант, что все сделано таким образом, чтобы вся семья пришла и сдала платно тест на коронавирус.

-В итоге мы приняли решение, что никуда звонить не будем до первых симптомов. Есть неделя до моей командировки. И мы никуда не ходим. Следим за своим здоровьем. Если не будет никаких проявлений, ничего не будем делать, будем жить дальше, как и жили. Мы постоянно находимся все вместе. Вместе ездили в деревню отдыхать, буквально за четыре дня, как дочь сдала анализ. Особо ни в каких местах не были с семьей, за исключением походов в магазины. Папа работает у нас онлайн. Если дочь у нас болеет, то соответственно мы тоже болеем точно так же — без симптомов. Если за неделю симптомы не проявятся, то вывод, что все-таки результат ложный. Но сдавать анализы платно для блага частных клиник мы не будем. Если появятся симптомы, то позвоним в ковид-центр и будем принимать какие-то меры, - акцентировала бердчанка.

У Дарьи большая психологическая травма из-за сорвавшейся поездки — она целый год копила на нее. Придется перенести путешествие на зимние каникулы. Но это будет уже совсем не то, огорчается Светлана Владимировна.

- Мы думали над тем, чтобы Дарья сдала анализы в другой клинике. А смысл? Это ничего не изменит. Билеты сданы. Опять потребуется время для ожидания результата. Опять платить деньги.

Светлана Владимировна называет позволительным для них недельку отсидеться дома и никуда не сообщать. Когда она звонила в поликлинику, то не называла никаких данных. К тому же, общалась с медперсоналом с другого номера телефона. Действовала, почти как шпион, иронизирует бердчанка.

-В этой истории с ковидом много вопросов,- уверена бердчанка.