Списали со счетов студента 140 000 руб. в счет Рязанского училища ВДВ приставы Новосибирска

Молодого человека отчислили. Бывшему курсанту, учебное заведение выставило счет за обучение, но исполнять обязательства в добровольном порядке он не торопился.

Новосибирские судебные приставы взыскали задолженность в пользу Рязанского училища ВДВ

Судебные приставы взыскали с жителя Новосибирской области задолженность в пользу Рязанского училища ВДВ.

24-летний житель Купинского района Новосибирской области несколько лет назад поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Позже молодого человека отчислили. Бывшему курсанту, учебное заведение выставило счет за обучение, на сумму более 140 тысяч рублей, но исполнять обязательства в добровольном порядке он не торопился.

В рамках исполнительного производства, с банковских счетов должника производились незначительные списания. Кроме того, судебным приставом-исполнителем был установлен автомобиль, находящийся в собственности должника. На регистрационные действия в отношении транспортного средства наложили запрет.

Недавно должник решил продать автомобиль, но из-за запрета, не смог этого сделать.

Боясь потерять реального покупателя, мужчина в кратчайшие сроки погасил долг, а также выставленный судебными приставами исполнительский сбор.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Источник: УФССП России по Новосибирской области