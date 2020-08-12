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Списали со счетов студента 140 000 руб. в счет Рязанского училища ВДВ приставы Новосибирска

09:30 12.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Молодого человека отчислили. Бывшему курсанту, учебное заведение выставило счет за обучение, но исполнять обязательства в добровольном порядке он не торопился.

Списали со счетов студента 140 000 руб. в счет Рязанского училища ВДВ приставы Новосибирска
Новосибирские судебные приставы взыскали задолженность в пользу Рязанского училища ВДВ

Судебные приставы взыскали с жителя Новосибирской области задолженность в пользу Рязанского училища ВДВ.

24-летний житель Купинского района Новосибирской области несколько лет назад поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Позже молодого человека отчислили. Бывшему курсанту, учебное заведение выставило счет за обучение, на сумму более 140 тысяч рублей, но исполнять обязательства в добровольном порядке он не торопился.

В рамках исполнительного производства, с банковских счетов должника производились незначительные списания. Кроме того, судебным приставом-исполнителем был установлен автомобиль, находящийся в собственности должника. На регистрационные действия в отношении транспортного средства наложили запрет.

Недавно должник решил продать автомобиль, но из-за запрета, не смог этого сделать.

Боясь потерять реального покупателя, мужчина в кратчайшие сроки погасил долг, а также выставленный судебными приставами исполнительский сбор.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Источник: УФССП России по Новосибирской области

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