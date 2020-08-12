Выпал из окна 10 этажа годовалый мальчик. Он скончался на месте

Оставшись без присмотра взрослых, ребенок смог беспрепятственно залезть на подоконник с дивана, плотно приставленного к окну, и выпасть в открытое окно. Москитной сетки на окне не было.

Окно - это не место для детских игр

11 августа 2020 года в вечернее время в следственные органы поступила информация о том, что из окна квартиры, расположенной на 10 этаже дома по улице Татьяны Снежиной в Октябрьском районе Новосибирска, выпал ребенок, 2019 г.р. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. По данному факту СУ СК РФ по Новосибирской области проводит доследственную проверку. На месте работает следователь СКР, выясняются все обстоятельства. По предварительным данным, оставшись без присмотра взрослых, мальчик смог беспрепятственно залезть на подоконник с дивана, плотно приставленного к окну, и выпасть в открытое окно. Москитной сетки на окне не было. Проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.