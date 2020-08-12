Шикуем: Питаются на 4 765 рублей в месяц жители Новосибирска и Бердска

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящие в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в июле 2020 года составила 4765,61 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменилась, а с начала года увеличилась на 14,1%.
В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 26,9%, на долю плодов и овощей приходится 21,1%, молочных продуктов – 19,5%, мяса и мясопродуктов – 16%, жиров – 4,8%, рыбы– 4,5%, чая, соли и специй – 3,4%, яиц, сахара и кондитерских изделий – 1,9%.
Среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца сложилась в Красноярском крае (5154,45 рубля), самая низкая – в Омскойобласти (3979,25 рубля).
Стоимость и изменение стоимости условного (минимального) набора продуктов питания по регионам Сибирского федерального округа в июле 2020 года
|
Наименование региона
|
Стоимость набора, рублей, в расчете на месяц
|
Изменение стоимости набора, %
|
к предыдущему месяцу
|
к декабрю предыдущего года
|
Республика Алтай
|
4589,90
|
-3,1
|
+11,7
|
Республика Тыва
|
4651,16
|
+2,5
|
+11,8
|
Республика Хакасия
|
4980,04
|
+2,6
|
+12,1
|
Алтайский край
|
4280,23
|
+1,0
|
+15,3
|
Красноярский край
|
5154,45
|
+2,8
|
+10,3
|
Иркутская область
|
5012,68
|
+1,0
|
+12,5
|
Кемеровская область
|
4393,51
|
0,0
|
+11,9
|
Новосибирская область
|
4765,61
|
0,0
|
+14,1
|
Омская область
|
3979,25
|
-0,2
|
+12,1
|
Томская область
|
4505,03
|
+1,8
|
+12,8
Источник: Новосибирскстат