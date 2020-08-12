Шикуем: Питаются на 4 765 рублей в месяц жители Новосибирска и Бердска

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 26,9%, на долю плодов и овощей приходится 21,1%, молочных продуктов – 19,5%, мяса и мясопродуктов – 16%, жиров – 4,8%, рыбы– 4,5%, чая.

Но есть продукты (и это доказано официально), которые могут храниться вечно

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящие в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в июле 2020 года составила 4765,61 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменилась, а с начала года увеличилась на 14,1%.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 26,9%, на долю плодов и овощей приходится 21,1%, молочных продуктов – 19,5%, мяса и мясопродуктов – 16%, жиров – 4,8%, рыбы– 4,5%, чая, соли и специй – 3,4%, яиц, сахара и кондитерских изделий – 1,9%.

Среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца сложилась в Красноярском крае (5154,45 рубля), самая низкая – в Омскойобласти (3979,25 рубля).

Стоимость и изменение стоимости условного (минимального) набора продуктов питания по регионам Сибирского федерального округа в июле 2020 года

Наименование региона Стоимость набора, рублей, в расчете на месяц Изменение стоимости набора, % к предыдущему месяцу к декабрю предыдущего года Республика Алтай 4589,90 -3,1 +11,7 Республика Тыва 4651,16 +2,5 +11,8 Республика Хакасия 4980,04 +2,6 +12,1 Алтайский край 4280,23 +1,0 +15,3 Красноярский край 5154,45 +2,8 +10,3 Иркутская область 5012,68 +1,0 +12,5 Кемеровская область 4393,51 0,0 +11,9 Новосибирская область 4765,61 0,0 +14,1 Омская область 3979,25 -0,2 +12,1 Томская область 4505,03 +1,8 +12,8

Источник: Новосибирскстат