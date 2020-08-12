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Шикуем: Питаются на 4 765 рублей в месяц жители Новосибирска и Бердска

09:45 12.08.2020 Фото: pixabay.com
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В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 26,9%, на долю плодов и овощей приходится 21,1%, молочных продуктов – 19,5%, мяса и мясопродуктов – 16%, жиров – 4,8%, рыбы– 4,5%, чая.

Шикуем: Питаются на 4 765 рублей в месяц жители Новосибирска и Бердска
Но есть продукты (и это доказано официально), которые могут храниться вечно

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания определена на основе цен на продукты питания, входящие в него, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления. Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в июле 2020 года составила 4765,61 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменилась, а с начала года увеличилась на 14,1%.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 26,9%, на долю плодов и овощей приходится 21,1%, молочных продуктов – 19,5%, мяса и мясопродуктов – 16%, жиров – 4,8%, рыбы– 4,5%, чая, соли и специй – 3,4%, яиц, сахара и кондитерских изделий – 1,9%.

Среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца сложилась в Красноярском крае (5154,45 рубля), самая низкая – в Омскойобласти (3979,25 рубля).

Стоимость и изменение стоимости условного (минимального) набора продуктов питания по регионам Сибирского федерального округа в июле 2020 года

Наименование региона

Стоимость набора, рублей, в расчете на месяц

Изменение стоимости набора, %

к предыдущему месяцу

к декабрю предыдущего года

Республика Алтай

4589,90

-3,1

+11,7

Республика Тыва

4651,16

+2,5

+11,8

Республика Хакасия

4980,04

+2,6

+12,1

Алтайский край

4280,23

+1,0

+15,3

Красноярский край

5154,45

+2,8

+10,3

Иркутская область

5012,68

+1,0

+12,5

Кемеровская область

4393,51

0,0

+11,9

Новосибирская область

4765,61

0,0

+14,1

Омская область

3979,25

-0,2

+12,1

Томская область

4505,03

+1,8

+12,8

Источник: Новосибирскстат

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