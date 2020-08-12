Мощно упала прибыль бизнеса впервые за 16 лет в России

Более трети компаний России по итогам марта-мая 2020 года остались в убытке, потеряв 1,65 трлн руб.

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 нанесла катастрофический ущерб российскому бизнесу, его совокупная прибыль (без учета малого бизнеса) в марте-мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67%, сообщает аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В отчете, поступившем в РБК, такое падение прибыли названо худшим для весенних месяцев за всю историю наблюдений, то есть минимум за 16 лет. До сих пор худшим считался показатель 2017 года, когда прибыль российских компаний упала на 28%.

Общая прибыль российского бизнеса за весну 2020 года составила, по данным FinExpertiza, 1,4 трлн руб.: более трети компаний получили убыток в 1,65 трлн руб., а оставшиеся — прибыль в 3,05 трлн руб. Март оказался провальным для бизнеса в целом — совокупный убыток за этот месяц составил 277 млрд руб. Предыдущим убыточным для российского бизнеса в целом месяцем был январь 2015 года, когда причинами кризиса стали обвал цен на нефть и падение курса рубля.

Несмотря ни на что, в большинстве регионов России бизнес по итогам трех весенних месяцев все-таки получил прибыль, отмечает FinExpertiza. Однако в 16 регионах финансовые показатели ухудшились настолько, что бизнес здесь сгенерировал чистый убыток. По объему потерь лидерами оказались:

Москва — бизнес получил убыток 85 млрд руб.;

Ямало-Ненецкий автономный округ — 51,2 млрд;

Республика Коми — 19 млрд;

Амурская область — 13,2 млрд;

Ненецкий автономный округ — 7,7 млрд;

Томская область — 7,6 млрд;

Чечня — 3 млрд;

Дагестан — 2,7 млрд;



Северная Осетия — 1,9 млрд;Крым — 1,88 млрд руб.Наибольшую динамику роста убытков показала Ингушетия, в марте-мае 2020 года местный бизнес потерял «всего» 1,5 млрд руб., но сравнению с весной прошлого года убыток вырос на 3260% или более чем в 33 раза. В десятку антилидеров по этому показателю также вошли:

Чечня — минус 984%;

Ненецкий автономный округ — минус 324%;

Амурская область — минус 323%;

Крым — минус 315%;

Еврейская автономная область — минус 168%;



Коми — минус 159%;Севастополь — минус 159%;Томская область — минус 153%;Северная Осетия — минус 153%;Тува — минус 138%

По данным FinExpertiza, в 27 из 85 регионов России бизнес весной 2020 года смог увеличить прибыль.

Наибольший рост, сразу на 574% или почти в семь раз, показала Республика Алтай, что эксперты связывают с наплывом туристов из-за закрытия границ России. Кроме того, в топ-5 лидеров по росту прибыли бизнеса вошли:

Белгородская область — на 237%;



Мордовия — на 108%;Мурманская область — на 100%;Бурятия — на 80%Говоря о потерях различных отраслей экономики, в FinExpertiza отметили, что нарастить прибыль (на 8,3%) смогли лишь предприятия сферы сельского и лесного хозяйства и рыбоводства. У остальных прибыль либо упала, либо сменилась убытком. Например, сфера общественного питания и гостиничного бизнеса получила убыток в 45,5 млрд руб.

"Главным генератором убытков за март—май 2020 года стала оптовая торговля природным газом (относится к макроотрасли оптовой и розничной торговли). Из-за снижения цен на газ и падения спроса со стороны Европы убыток в этом секторе составил 231 млрд руб.», — говорится в отчете FinExpertiza.

Подводя итоги исследования, президент FinExpertiza Елена Трубникова предупредила, что российская экономика, бизнес и население будут еще долго преодолевать последствия пандемии COVID-19. По ее словам, надежды, которые возлагали на стремительный или V-образный рост экономики после снятия карантинных ограничений, не оправдались.

«К сожалению, сейчас мы видим, что перезапуск крупнейших экономик, а значит и восстановление глобального спроса, может существенно затянуться и будет очень неоднородным. Восстановление же внутреннего потребительского спроса со стороны российского населения на фоне провалившихся доходов также будет крайне медленным», — утверждает Трубникова.