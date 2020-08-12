12.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

О задержании более 2 000 протестующих сообщили в МВД Белоруссии

10:45 12.08.2020 Фото: ©Reuters
0

По данным ведомства, в ночь с 10 на 11 августа «отмечены очаговые сборы граждан в ряде городов, наиболее массовые — в Минске, Бресте, Могилёве и Новополоцке».

О задержании более 2 000 протестующих сообщили в МВД Белоруссии
В МВД Белоруссии сообщили о задержании более двух тысяч человек

В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что в республике были задержаны более 2 тыс. человек за участие в акциях протеста.
«Всего по стране задержано более 2 тыс. человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», — сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.

По данным ведомства, в ночь с 10 на 11 августа «отмечены очаговые сборы граждан в ряде городов, наиболее массовые — в Минске, Бресте, Могилёве и Новополоцке».

Отмечается, что в результате столкновений пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и один военнослужащий внутренних войск, пять пострадавших госпитализированы.

В МВД добавили, что в Минске и Новополоцке правоохранительные органы активно применяли «спецсредства для пресечения противоправных действий».

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Протесты закончатся при каком условии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЧастный детский сад в Бердске - cпасение для родителей, удовольствие для ребенка
11:29 12-08-2020
Частный детский сад в Бердске - cпасение для родителей, удовольствие для ребенка
БердскОстановят дождь с потолка на 80-летних пациентов в трэш-кардиологии ЦГБ Бердска 5 млн руб. Найдет их минздрав?
11:15 12-08-2020
Остановят дождь с потолка на 80-летних пациентов в трэш-кардиологии ЦГБ Бердска 5 млн руб. Найдет их минздрав?
БердскСдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
11:01 12-08-2020
Сдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов
11:00 12-08-2020
ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов
БердскОтключили горячую и холодную воду до вечера 12 августа на ул. Вокзальной в Бердске
11:00 12-08-2020
Отключили горячую и холодную воду до вечера 12 августа на ул. Вокзальной в Бердске
О задержании более 2 000 протестующих сообщили в МВД Белоруссии
10:45 12-08-2020
О задержании более 2 000 протестующих сообщили в МВД Белоруссии
Российскую вакцину от коронавируса назвали «Спутник V»
10:32 12-08-2020
Российскую вакцину от коронавируса назвали «Спутник V»
Победили COVID-19 уже более 700 000 россиян
10:31 12-08-2020
Победили COVID-19 уже более 700 000 россиян
БердскМагнитная буря нанесет 13 августа 2020 мучительный удар по метеозависимым людям: буря продлится двое суток
10:26 12-08-2020
Магнитная буря нанесет 13 августа 2020 мучительный удар по метеозависимым людям: буря продлится двое суток
БердскГазета "Курьер.Среда.Бердск" возобновила выпуск с 29 июля 2020. Покупайте свежий номер! 2
10:22 12-08-2020
Газета