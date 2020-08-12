О задержании более 2 000 протестующих сообщили в МВД Белоруссии

По данным ведомства, в ночь с 10 на 11 августа «отмечены очаговые сборы граждан в ряде городов, наиболее массовые — в Минске, Бресте, Могилёве и Новополоцке».

В МВД Белоруссии сообщили о задержании более двух тысяч человек

В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что в республике были задержаны более 2 тыс. человек за участие в акциях протеста.

«Всего по стране задержано более 2 тыс. человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», — сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.

По данным ведомства, в ночь с 10 на 11 августа «отмечены очаговые сборы граждан в ряде городов, наиболее массовые — в Минске, Бресте, Могилёве и Новополоцке».

Отмечается, что в результате столкновений пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и один военнослужащий внутренних войск, пять пострадавших госпитализированы.

В МВД добавили, что в Минске и Новополоцке правоохранительные органы активно применяли «спецсредства для пресечения противоправных действий».