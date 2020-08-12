Занятия начнутся в очном формате в российских школах с 1 сентября, заявил министр Кравцов

"Готовимся именно в этот день начать полноценную работу - в нормальном, очном режиме. Конечно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора", - сказал министр.

Занятия в российских школах с 1 сентября начнутся в очном формате

К началу нового учебного года готовы свыше 36 тыс. образовательных учреждений России, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Занятия в российских школах начнутся с 1 сентября в очном формате при соблюдении всех мер санитарной безопасности. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Готовимся именно в этот день начать полноценную работу - в нормальном, очном режиме. Конечно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора", - сказал Кравцов.

Ранее он говорил, что перед началом учебного года пройдут Всероссийское родительское собрание и педагогический совет, где будут обсуждаться актуальные вопросы и меры по обеспечению безопасности учащихся и учителей.

Почти 2 млн первоклассников

Около 1,9 млн детей пойдут в этом году в первый класс, всего школьников - 17 миллионов.

"В этом году в первый раз в жизни школьный порог переступят 1 миллион 900 тысяч первоклассников. Всего новый учебный год наступит для 17 млн школьников. Семь миллионов дошколят, а с учетом получающих среднее профессиональное образование это в целом 27 млн ребят, которых примут 80 тыс. образовательных организаций", - сказал Кравцов.

Готовы к учебному году

Свыше 36 тыс. образовательных учреждений России готовы к началу нового учебного года, сообщил Кравцов.

"На текущий момент уже 36 485 образовательных организаций прошли все процедуры и полностью готовы к учебному году", - сказал он.

По словам Кравцова, министерство держит на особом контроле ход подготовки образовательных организаций к учебному году, включая вопросы не только эпидемиологической, но и пожарной и антитеррористической безопасности.

"Контрольная дата полной общей готовности системы, как и было всегда, - 20 августа", - добавил министр.

1750 новых школ

Тысяча семьсот пятьдесят новых школ планируется ввести в России к 2025 году.

"В целом до 2025 года планируется ввести 1 750 школ на полтора миллиона мест. Причем обращу особое внимание, что 500 школ построят с использованием механизма государственно-частного партнерства с участием Внешэкономбанка", - сказал Кравцов.

Он подчеркнул, что проект такого масштаба будет реализован впервые.

Без вспышек коронавируса на ЕГЭ

Вспышек коронавирусной инфекции не было зафиксировано во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), экзамены прошли в штатном режиме.

"Четко выстроить работу в новых условиях поможет и успешный опыт проведения с соблюдением всех санэпидтребований Единого государственного экзамена. Более 700 тыс. детей благополучно экзамены сдали, вспышек на ЕГЭ не зафиксировано", - сказал Кравцов.

Минпросвещения и Рособрнадзор в начале апреля опубликовали проект расписания ЕГЭ, согласно которому кампания по сдаче экзамена должна была начаться 8 июня, а закончиться - 11 июля. Позднее экзамены сдвинули на более поздний срок.

В результате основной период сдачи ЕГЭ в 2020 году проходил с 29 июня по 25 июля, на участие было заявлено порядка 713 тыс. человек, из них более 620 тыс. человек - выпускники текущего года. Для проведения экзаменов были обеспечены все необходимые меры безопасности.

Источник: ТАСС