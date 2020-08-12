12.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Остановят дождь с потолка на 80-летних пациентов в трэш-кардиологии ЦГБ Бердска 5 млн руб. Найдет их минздрав?

11:15 12.08.2020, Алена Романцова Фото: Пациентов отделения
0

Отделение кардиологии не меняется уже много лет: в сеть попало видео с капающей водой с потолка на пациентов в "сердечном" отделении горбольницы. Также семейство тараканов снимали на видео больные отделения.

Остановят дождь с потолка на 80 летних пациентов в трэш кардиологии ЦГБ Бердска 5 млн руб. Найдет их минздрав?
В отделении кардиологии насквозь течет крыша
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Остановят дождь с потолка на 80 летних пациентов в трэш кардиологии ЦГБ Бердска 5 млн руб. Найдет их минздрав?

Остановят дождь с потолка на 80-летних пациентов в трэш-кардиологии ЦГБ Бердска 5 млн руб. Найдет их минздрав?Трэш-кардиология не меняется: сняли видео с капающей водой с потолка на 80-летних пациентов в "сердечном" отделении ЦГБ БердскаЕщё 94 новостей

Сколько денег надо для ремонта протекающей крыши в отделении кардиологии ЦГБ Бердска на Пушкина №172? И почему за столько лет здесь не сделан ремонт? Такие вопросы " Курьер. Среда. Бердск" направил в министерство здравоохранения. Напомним, трэш-кардиология не меняется уже много лет: сняли видео с капающей водой с потолка на 80-летних пациентов в "сердечном" отделении ЦГБ Бердска. Также семейство тараканов снимали на видео больные отделения.

Главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская обещала, что крышу должны обязательно починить. Финансирование капитального ремонта находится в ведении министерства здравоохранения Новосибирской области. Как только будет выделены деньги - будет объявлен конкурс, - отметила Алла Николаевна.

Все-таки какая сумма нужна для ремонта крыши ответил минздрав.

- Сумма необходимая для капитального ремонта кровли здания терапевтического БЦГБ по адресу ул. Пушкина, 172, составляет 5 177 802 рублей. Площадь подлежащая ремонту - 1 494 квадратных метров.
Проектно—сметная документация на проведение капитального ремонта получила положительное заключение Государственной вневедомственной экспертизы Новосибирской области. Вопрос финансирования проведения работ будет решен при наличии лимитов бюджетных обязательств, - сообщила и.о. министра здравоохранения Аксенова.

Также напомним, Алла Николаевна рассказывала, что терапевтический корпус №1 построен в 1976 году. За эти годы в нем не проводилось капитального ремонта. Текущий ремонт был проведен только на 100 кв. метрах в 2016 году. Этой зимой проведена экспертиза и подготовлена проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта кровель на ул. Пушкина №172.

Хирургический корпус построен в 1977 году. Капитальный ремонт там проводился в 2012 году, а текущий ремонт - нет. В этом отделении также проведена экспертиза, подготовлен проект, где отмечено, что крыше в корпусе по адресу Боровая №109 также требуется капитальный ремонт. Получено заключение государственной вневедомственной экспертизы.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут деньги?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЧастный детский сад в Бердске - cпасение для родителей, удовольствие для ребенка
11:29 12-08-2020
Частный детский сад в Бердске - cпасение для родителей, удовольствие для ребенка
БердскОстановят дождь с потолка на 80-летних пациентов в трэш-кардиологии ЦГБ Бердска 5 млн руб. Найдет их минздрав?
11:15 12-08-2020
Остановят дождь с потолка на 80-летних пациентов в трэш-кардиологии ЦГБ Бердска 5 млн руб. Найдет их минздрав?
БердскСдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
11:01 12-08-2020
Сдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов
11:00 12-08-2020
ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов
БердскОтключили горячую и холодную воду до вечера 12 августа на ул. Вокзальной в Бердске
11:00 12-08-2020
Отключили горячую и холодную воду до вечера 12 августа на ул. Вокзальной в Бердске
О задержании более 2 000 протестующих сообщили в МВД Белоруссии
10:45 12-08-2020
О задержании более 2 000 протестующих сообщили в МВД Белоруссии
Российскую вакцину от коронавируса назвали «Спутник V»
10:32 12-08-2020
Российскую вакцину от коронавируса назвали «Спутник V»
Победили COVID-19 уже более 700 000 россиян
10:31 12-08-2020
Победили COVID-19 уже более 700 000 россиян
БердскМагнитная буря нанесет 13 августа 2020 мучительный удар по метеозависимым людям: буря продлится двое суток
10:26 12-08-2020
Магнитная буря нанесет 13 августа 2020 мучительный удар по метеозависимым людям: буря продлится двое суток
БердскГазета "Курьер.Среда.Бердск" возобновила выпуск с 29 июля 2020. Покупайте свежий номер! 2
10:22 12-08-2020
Газета