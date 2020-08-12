Остановят дождь с потолка на 80-летних пациентов в трэш-кардиологии ЦГБ Бердска 5 млн руб. Найдет их минздрав?

Отделение кардиологии не меняется уже много лет: в сеть попало видео с капающей водой с потолка на пациентов в "сердечном" отделении горбольницы. Также семейство тараканов снимали на видео больные отделения.

В отделении кардиологии насквозь течет крыша

Сколько денег надо для ремонта протекающей крыши в отделении кардиологии ЦГБ Бердска на Пушкина №172? И почему за столько лет здесь не сделан ремонт? Такие вопросы " Курьер. Среда. Бердск" направил в министерство здравоохранения. Напомним, трэш-кардиология не меняется уже много лет: сняли видео с капающей водой с потолка на 80-летних пациентов в "сердечном" отделении ЦГБ Бердска. Также семейство тараканов снимали на видео больные отделения.

Главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская обещала, что крышу должны обязательно починить. Финансирование капитального ремонта находится в ведении министерства здравоохранения Новосибирской области. Как только будет выделены деньги - будет объявлен конкурс, - отметила Алла Николаевна.

Все-таки какая сумма нужна для ремонта крыши ответил минздрав.

- Сумма необходимая для капитального ремонта кровли здания терапевтического БЦГБ по адресу ул. Пушкина, 172, составляет 5 177 802 рублей. Площадь подлежащая ремонту - 1 494 квадратных метров.

Проектно—сметная документация на проведение капитального ремонта получила положительное заключение Государственной вневедомственной экспертизы Новосибирской области. Вопрос финансирования проведения работ будет решен при наличии лимитов бюджетных обязательств, - сообщила и.о. министра здравоохранения Аксенова.

Также напомним, Алла Николаевна рассказывала, что терапевтический корпус №1 построен в 1976 году. За эти годы в нем не проводилось капитального ремонта. Текущий ремонт был проведен только на 100 кв. метрах в 2016 году. Этой зимой проведена экспертиза и подготовлена проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта кровель на ул. Пушкина №172.

Хирургический корпус построен в 1977 году. Капитальный ремонт там проводился в 2012 году, а текущий ремонт - нет. В этом отделении также проведена экспертиза, подготовлен проект, где отмечено, что крыше в корпусе по адресу Боровая №109 также требуется капитальный ремонт. Получено заключение государственной вневедомственной экспертизы.