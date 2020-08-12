Победили COVID-19 уже более 700 000 россиян

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В России уже более 700 тысяч человек победили COVID-19. В группу регионов страны с самой высокой долей выздоровевших входят 6 из 10 субъектов Сибири Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) приводит сравнительные данные по доле выздоровевших от COVID-19 в регионах России и федеральных округах.

Данные приводятся по состоянию на 11 августа. В статистике учитывается % выздоровевших от общего числа официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в данном регионе СФО.​11 августа 1-е место среди регионов России заняла Кабардино-Балкария, где показатель вылечившихся от коронавируса самый высокий — 93%. С ней делит позицию Чукотский АО (также 93%), а замыкает тройку Забайкальский край (92%). В общероссийский ТОП-25 (показатель от 83% и выше) самых благополучных регионов теперь входит только один субъект СФО — Республика Хакасия (13-е место). Число регионов России, где процент вылечившихся от 81 до 100% от общего числа пациентов с официально подтвержденным диагнозом, по состоянию на 11 августа составляет 46 (их стало больше на 13). Таких регионов уже большинство, и это наиболее благополучные территории. В их числе — Новосибирская область, Красноярский и Алтайский край, Республики Алтай, Тыва и Хакасия.

Еще в 25 регионах РФ процент выздоровевших колеблется от 71 до 80%. Их, напротив, стало меньше на 7. Сюда входит Иркутская область. 13 регионов России (меньше на 5, чем по состоянию на 4 августа) входят в группу с показателем числа выздоровевших — от 33 до 70%. Среди них — Кузбасс, Томская и Омская области. Регионы-«антилидеры» с самым низким процентом выздоровевших - Ненецкий АО, замыкающий общий рейтинг территорий — здесь всего 33% излечившихся от COVID-19, Сахалинская область (51%) и Саратовская область (61%). В СФО доля выздоровевших повысилась до 78%. Округ теперь находится на 5-м месте среди всех федеральных округов. Лидируют среди ФО сразу два округа — Северо-Кавказский и Уральский, здесь индекс равняется 82%, что на 4% превосходит общероссийский (78%). Всего в России выздоровело 703 175 человек. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)