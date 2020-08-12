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ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов

11:00 12.08.2020 Фото: pixabay.com
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В ЕС считают, что руководители страны применяют непропорциональное насилие в отношении протестующих.

ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов
В результате беспорядков пострадали сотни людей

Евросоюз готов принять меры против лиц, "ответственных за насилие и необоснованные аресты" в Белоруссии, говорится в официальном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

В ЕС считают, что руководители страны применяют непропорциональное насилие в отношении протестующих.
"Кроме того, заслуживающие доверия отчеты местных наблюдателей показывают, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам… Именно на этом фоне мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию текущей ситуации", — отмечается в сообщении.

Боррель также заявил, что прошедшие выборы "не были ни свободными, ни справедливыми".
При этом ранее в пресс-службе белорусского МИД сообщили, что готовы предоставить другим странам "конкретные неопровержимые факты", раскрывающие подоплеку происходящих в республике событий. В Минске призвали иностранных партнеров "к взвешенному анализу, учету всех позиций". Дипломаты подчеркнули, что в том числе могут доказать, что к протестам причастны силы из-за рубежа.

Массовые несанкционированные акции проходят в некоторых белорусских городах с воскресенья. Протестующие не согласны с итогами выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко лидирует с большим отрывом.
В результате беспорядков пострадали сотни людей, некоторых из них доставили в больницы. Самая сложная обстановка — в Минске, там один митингующий погиб.

Источник: РИА Новости

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